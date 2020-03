Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 13 marzo 2020/ Acquario, Scorpione, Sagittario e…

Oroscopo di Leone, Scorpione e Sagittario: che giornata sarà?

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox un punto di riflessione su Leone, Scorpione e Sagittario. La Bilancia ha un periodo complesso e ora siamo tutti in ansia, specie voi che siete fatalisti. Venere in transito da aprile consente di fare programmi. La passione torna ad essere protagonista. Lo Scorpione come tutti i segni d’acqua assorbe dall’esterno l’agitazione. In questi giorni stiamo vivendo fasi di disagio e ci chiamo dei perché in più, la cosa importante è avere qualcuno in famiglia o in casa. Venere in opposizione in questo momento può indicare che voi avreste detto o fatto cose diverse. Il Sagittario deve capire cosa fare in amore considerando che dal punto di vista sentimentale non tutte le cose sono state chiare. Voi poi volete sempre vedere, esplorare e mettervi in gioco, quindi si capisce che il periodo crei restrizioni ad un livello psicologico. Potete svagarvi.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo qui lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno ha bisogno di stimoli per andare avanti, anche se i progetti sono in via di complicazione adesso le idee sono chiare. C’è un destino che noi non possiamo manovrare e un destino di cui si occupa l’astrologia. Il Capricorno in virtù di Giove nel segno può superare questo momento complesso. L’Acquario potrebbe avere interrotto una collaborazione di lavoro. Entro la fine del mese si chiude una collaborazione e dovete affrontare anche un’esperienza di vita nuova. I bruschi cambiamenti permettono di capire che facevamo cose sbagliate. I Pesci hanno molta agitazione addosso, siete riflessivi e il periodo è fonte ora di preoccupazione. Da aprile alcune relazioni si chiudono. Forse già ora siete in agitazione. Chi ha un amore può affrontare serenamente le preoccupazioni.

