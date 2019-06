Oroscopo Paolo Fox oggi/ Venerdì 14 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario…

Oroscopo oggi venerdì 14 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, venerdì 14 giugno 2019, come sempre sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Il Sagittario in questi giorni deve parlare con qualcuno che potrebbe improvvisamente far cambiare qualcosa dal punto di vista del lavoro. Forse è il caso di gestire le emozioni con molta tranquillità, evitando di ritrovarsi a vivere tutto con preoccupazione. L’Acquario è agitato con una voglia di rivalsa sempre più prepotente. Se si prendono distanze dalle spese e dai problemi allora forse le cose possono andare anche meglio rispetto a quello che si pensava diverso tempo fa. Per l’Ariete sarà un weekend davvero molto interessante e con qualche picco non da poco. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane quando potrebbero arrivare delle scelte importanti. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Facciamo partire l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: è probabile che in questi giorni si debba parlare con qualcuno per stravolgere la propria situazione lavorativa, sabato e domenica con la Luna nel segno saranno giornate interessanti per le passioni. Capricorno: bisogna aspettare conferme, l’amore o alcune alleanze lavorative non si sono concretizzate come si sarebbe voluto ma non bisogna buttare tutto, ci sono diverse dinamiche in ballo. C’è qualche disagio ma l’autunno e l’inverno porteranno qualcosa di più. Acquario: si è sempre più agitati, c’è voglia di rivalsa. Si prendono le distanze dalle eccessive spese e dai problemi di carattere professionale. Rimettersi in gioco è sempre un esperimento interessante per chi adora il cambiamento. Pesci: venerdì la situazione professionale sarà spinta, non si possono pretendere troppi soldi ma ci saranno delle riconferme.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora è il momento di girare pagina e soffermarci nell’oroscopo di Paolo Fox su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: sarà un weekend particolare per coloro i quali hanno voglia di pensare ai sentimenti. E’ un po’ presto per parlarne, ma bisogna cominciare a guardare al futuro: c’è la sensazione di aver fatto molto, tuttavia non c’è ancora un terreno solido su cui poter camminare. Toro: si è uno dei segni più forti, a livello di intuizioni. L’amore può diventare campo d’azione e di esperimenti molto interessanti. Gemelli: si è i più curiosi dello zodiaco, curiosi di sapere come andrà una questione legale che ci si trascina ormai da tempo. Si vive spesso nel caos quando si tratta di sentimenti, ma sabato e domenica si potrà avere qualcosa di più. Cancro: non è un periodo difficile, possono esserci buone notizie. Saturno in opposizione non blocca ma porta qualche fastidio, occhio alle finanze.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si deve cercare di raccogliere tutte le energie possibili ed indirizzarle verso qualcosa di sicuro. L’energia è importante, ma se non la si indirizza bene si rischia di sbagliare tutto. Vergine: In amore c’è speranza, c’è la sensazione di dare più di ciò che si riceve: c’è voglia di ufficializzare un legame. Bilancia: c’è voglia di emergere, si è un po’ nervosi perché si ritiene di aver fatto bene il proprio lavoro ma qualcuno non se n’è accorto. Più si fa, più le persone fanno finta di nulla. Bisogna risvegliare i sentimenti, ma è necessario anche fare chiarezza nel proprio cuore. Scorpione: Sarà necessario cambiare gruppo o ambiente, ma bisogna studiare le cose al meglio. L’aspetto economico non è il massimo, a fronte di spese maggiori è meglio essere cauti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA