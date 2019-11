Oroscopo Paolo Fox/ Oggi venerdì 15 novembre: Sagittario, Leone, Gemelli, Toro

Oroscopo venerdì 15 novembre

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, 15 novembre 2019, per raccontarci quanto accadrà segno per segno. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Per l’Ariete questa sarà una giornata molto interessante sotto diversi punti di vista. Sarà valida nel mattino, mentre nel pomeriggio si potrebbe accusare un po’ di fatica. Il Cancro deve fare molto attenzione per quanto riguarda il campo dei sentimenti in cui sta vivendo un periodo particolare. Cosa simile per lo Scorpione che è in una transizione dalla quale sarà davvero molto complicato uscire nelle prossime settimane. Il Toro vivrà un 2020 da protagonista con delle possibilità molto interessanti. Il Leone ha una forma fisica davvero intensa. Il rischio però è di perdersi troppe situazioni che potrebbero essere molto interessanti in vista del futuro. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 10-15 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Andiamo ad analizzare da vicino l‘oroscopo di Paolo Fox partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata valida al mattino e faticosa il pomeriggio. La Luna tocca il settore delle comunicazioni e dei contatti. Si deve avere un atteggiamento più moderato anche se ci si innervosisce quando ve lo dicono. Il Toro ha una ripresa in corso, si devono rimandare di qualche settimana tutti gli impegni. Stelle ottime. Si è tra i protagonisti del 2020. Le emozioni non mancano e in amore dicembre è importante. Il 2020 sarà un anno di buone notizie e ricostruzione in caso di blocchi passati. I Gemelli hanno la Luna nel segno, si rischia di perdersi in troppe iniziative. Adesso tornano attive. Da dicembre non c’è più Giove opposto. Nel libro dell’oroscopo il 2020 è stato definito di sistemazione. Il 2019 è stato difficile per gli introiti. Il Cancro in amore deve fare attenzione, è un periodo spartiacque tra la fine del 2019 e il 2020. Le relazioni inutili saranno bloccate. Si sono raggiunti alti traguardi ma ad alti costi. Anche quelli più disponibili hanno avuto intoppi.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Passiamo ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone ha un’ottima forma fisica, si cerca di concludere tutto quello che è stato tralasciato. Da quanto non ci si concede una vacanza? Anno importante il 2020 e gennaio parla già di prospettiva, sarà importante poi il 13. La Vergine da qualche ora non va perché ha avuto una Luna dissonante, ha un abbandono doloroso ma ci sarà modo di rivelare sé stessi. Vale anche per chi ha perso un riferimento. La Bilancia sa abbandonarsi a nuove emozioni, si vivono grandi trasformazioni che sono dovute anche ad eventi esterni. Il nuovo anno inizia in modo ambiguo perché si devono rivedere le strategie. Piano piano le novità arrivano e se una persona non corteggia come si deve ci si potrebbe arrabbiarsi parecchio. Lo Scorpione ha un periodo di emozioni e molto costruttivo. Si deve insistere in quanto serve uno starter o stimolo. Si vive una situazione molto complessa a livello sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Gemelli. Il Sagittario ha un’opposizione della Luna che crea piccoli disturbi, le questioni che riguardano la vita affettiva vanno posticipate a lunedì così come anche le questioni di carattere pratico o lavorativo. Il Capricorno ha Giove e Saturno nel segno, si vivono situazioni innovative. Si è premuto il tasto reset. Nuovi amici e nuovi amori o nuovi rapporti con le stesse persone di sempre. L’Acquario deve cercare di vivere alla grande i sentimenti. Se si ha a che fare con persone Gemelli non bisogna escluderla dalla propria vita o se si ha a che fare con persone che stimolano ci si deve dare da fare. Il 2020 è un anno importante, a febbraio il sole passa nel segno. I Pesci devono rilassarsi e fidarsi, si deve rinunciare alla malinconia. Dicembre porta novità. Si ha già in mente un progetto. Giove ha un transito bellissimo. Tutto si può risolvere tra dicembre e gennaio ma se si è vissuta uno situazioni un po’ difficili è possibile che spariscano. Sabato e domenica Luna favorevole.



