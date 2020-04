Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 17 aprile 2020/ Capricorno, Pesci, Acquario e..

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci permette di analizzare Capricorno e Pesci. Capricorno: attenzioni di casa nei rapporti con i parenti. La prima parte della settimana ha portato dei guasti. Si fanno progetti a lunga scadenza, ma Giove dice che ora c’è bisogno di muoversi. Chi ha un’attività da dipendente dopo un periodo difficile può avere delle conferme in più. Pesci: è complesso, sempre, capire cosa c’è nel cuore. Come il vento le emozioni cambiano di giorno in giorno. Un giorno si è in bufera, poi tranquilli, poi si prova disagio. Si giocherà il futuro di una storia entro la fine di giugno. Chi ha un’amore importante potrebbe verificare la lontananza o altro.

Acquario e Sagittario, oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox, ecco Acquario e Sagittario. Acquario: segno a volte che appare freddo in amore, scostante quando ha a che fare con persone appiccicose che tengono alle smancerie, alla morbosità. Si preferisce l’amicizia e la socialità. Fare progetti di viaggio è difficile, ma l’estate è alle porte. Progetti per il futuro con la persona giusta al fianco. Venere invita il segno a incontri. Marte nel segno rende però elettrici e polemici. Sagittario: i pensieri volano alto, ma in amore ci sono tensioni. Si vive in maniera diversa questa quarantena. I prossimi due fine settimana sono perplessi e raccomandano di essere cauti.



