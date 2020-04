Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 17 aprile 2020/ Vergine, Gemelli, Bilancia e Ariete

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per Vergine e Gemelli

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Vergine e Gemelli. Vergine: nonostante il periodo complesso si va comunque avanti con forza. Alcuni hanno dovuto superare un problema familiare magari una separazione. Non ci si deve far influenzare dalle situazioni familiari e amorose per concentrarsi sul lavoro dove è richiesta attenzione. Gemelli: se si è alla ricerca dell’amore adesso tutti sono chiusi in casa e quindi magari internet e i social diventano fondamentali. Venere sarà nel segno fino all’inizio di agosto. Da fine giugno ci sarà più forza e libertà. Chi ha vissuto una crisi di lavoro o personale sta superando tutto. Entro la fine di giugno si può risolvere una situazione.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Bilancia e Ariete. Bilancia: dopo un inizio di settimana confuso arriva un weekend che porta a galla piccole verità. Venere, Marte e Saturno proiettano grandi attenzioni del segno per la famiglia. Chi ha una storia precaria la vuole rafforzare, chi invece ha una storia che non funziona vuole cambiarla. La ricerca di solidità è in queste stelle. Nel lavoro non si è stati trattati come si voleva, recupero a maggio. Ariete: si è ancora in una fase di forza, il successo può essere altalenante in questi giorni, chi vuole esporsi possono guadagnare consensi se si danno da fare. Anche chi è rimasto fermo può ripartire. Mercurio e Sole passano nello spazio, c’è grande coraggio.



