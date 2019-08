Oroscopo Paolo Fox/ Oggi venerdì 2 agosto 2019: Capricorno, Acquario, Bilancia, Leone

Oroscopo oggi venerdì 2 agosto 2019

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per oggi, venerdì 2 agosto 2019, sempre tratto dalla rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. La Vergine non è calcolatrice in amore, ma percepisce che dipende un po’ troppo dal punto di vista delle altre persone. Lo Scorpione potrebbe dire basta a una situazione professionale che pesa un po’ troppo e che non conviene nemmeno più dal punto di vista economico. Per il Sagittario questo è un periodo davvero molto intenso e stimolante. Se in questo momento non si sente una spinta si rimane privi di emozioni. L’Ariete vivrà un fine settimana molto interessante e pieno di situazioni favorevoli anche per la presenza di Giove, Marte e Venere. I Gemelli vivono un momento critico e in questo momento è arrabbiato con il destino. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Non si deve pensare di sapere dove andare senza consultare le mappe, ma bisogna ascoltare anche gli altri: i consigli sono la giusta chiave. Oroscopo ottimo anche per gli incontri speciali. Vergine: Non si è calcolatori in amore, ma se si percepisce che una persona dipende troppo dal segno si potrebbe dire basta, soprattutto se si sente che si stiano approfittando della propria buona volontà. Bilancia: non si deve pensare che ciò che è andato male nel passato debba essere visto in negativo, perché da una cattiva esperienza può nascere una bella novità. Non si rifaranno gli stessi errori, quindi si può programmare un futuro migliore. Scorpione: si potrebbe aver detto basta ad una situazione lavorativa che non conviene più. Nel corso delle ultime settimane si era stufi e si potrebbe averlo palesato, oppure sono arrivate delle rivincite. Il consiglio è quello di evitare scandali, soprattutto in amore.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox andando ad analizzare i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: il fine settimana sarà molto importante, Venere Marte e Giove sono favorevoli e si prospetta un inizio del mese a dir poco scoppiettante. Toro: occorre ricordare che questi primi giorni di agosto si preannunciano ricchi di tensione, ma si tratta di una fase passeggera. Gemelli: in questo weekend si è critici con tutti, si è molto arrabbiati con il destino. Cancro: si vivrà un weekend interessante, se si vive una storia da tempo si confermerà un’unione.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ora concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: questo è un periodo molto stimolante, si potrebbe addirittura non sapere da che parte proseguire. Se non si sente questa spinta, probabilmente si è stati privati di molte emozioni. La novità è ciò che spinge a fare sempre di più, se manca questa molla la vita sembra piatta. Non bisogna però temere, c’è un miglioramento generale della vita. Capricorno: si è più sorridenti, le intenzioni pesanti sono passate ma adesso è possibile sperare nel futuro. Potrebbe arrivare una piccola spinta nel campo che più interessa, difficile si usino scorciatoie per arrivare al proprio obiettivo perché si preferisce fare gavetta. Acquario: si è molto suscettibili, c’è paura di fare o dire delle cose di troppo. Si è un segno libero, non si sopportano le costrizioni e si tende a rinnovare le cose. O comunque la voglia c’è, ma spesso si ripetono le stesse azioni. Occorre capire come muoversi. Pesci: il segno potrebbe vivere delle polemiche in amore, è necessario resistere alle tensioni di questo weekend. Ad essere buoni ci si rimette sempre. Se una persona non è dalla propria parte, bisogna farlo notare con gentilezza. In amore se c’è qualcosa che non va bisogna parlarne.



