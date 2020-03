Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 20 marzo 2020/ Leone, Bilancia, Vergine e Scorpione

Oroscopo di Leone, Bilancia: che giornata sarà?

Per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele diamo uno sguardo ora a Leone e Bilancia. Il Leone ha bisogno di pace e serenità, ma ora tutti sono sotto pressione, proprio in quei momenti in cui si nota che tutto è contrario si tira fuori il coraggio di cui si ha bisogno e che può aiutare chi è vicino. Tutto questo serve anche a chi confida nel segno stesso. La capacità di guidare fa parte proprio del vostro DNA. In campo sentimentale c’è un aprile intrigante. La Bilancia è rimasta un po’ offesa da alcuni atteggiamenti nati nell’ambito del lavoro, forse qualcuno non ha detto grazie. Sembra da poco questo semplice sostantivo, ma dire grazie e riceverlo è la cosa migliore e quando si sente che manca questa premura si può star male. Si tratta di una cosa di vitale importanza per questo segno, dire grazie o riceverlo è bello e quando manca riconoscenza e premura si può stare male.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Vergine e Scorpione

Ecco quanto raccontato per Vergine e Scorpione nell‘oroscopo di Paolo Fox. La Vergine in questo periodo è costretta a cambiare abitudini. Entra in ballo la grande capacità di gestione della vita. Il compito nella vita è aiutare tutti coloro che sono distratti. Si tratta di un meccanismo di tipo automatico. Questo periodo importante e drammatico può portare a far le scelte che si erano rimandate da tempo. I più determinati e statici ora diventano irruenti e istintivi. Lo Scorpione vive una giornata in cui deve stare attento alle provocazioni. Sì è il segno governato da Marte e se in questa condizione di disagio tutto va male è anche comprensibile. Attenzione a non prendersela con le persone che stanno intorno. Si è limitati da un po’ di tempo. Un cambiamento ora è in vista. Attenzione a non agitarsi.



