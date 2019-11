Oroscopo Paolo Fox/ Oggi venerdì 22 novembre: Toro, Scorpione, Bilancia, Leone

Oroscopo venerdì 22 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 22 novembre 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. La giornata dell’Ariete si apre in maniera positiva soprattutto per quanto riguarda il campo dell’amore. Chi si trova a vivere una situazione di coppia potrebbe prendere delle decisioni importanti anche in vista del futuro. Anche per il Toro questa sarà una giornata molto interessante grazie alla presenza di Venere che diventerà favorevole tra non molto. I Gemelli stanno crescendo, vivono infatti una fase di recupero che può regalare un sorriso già nelle prossime giornate. L’obiettivo può essere quello di trovarsi di fronte a persone importanti in grado di dare delle buone risposte. Il segno del Cancro si trova a vivere un momento in cui è consigliabile agire. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 17-22 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Entriamo nello specifico dell‘oroscopo di Paolo Fox con i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Per l’Ariete la giornata si apre indubbiamente in maniera positiva sul piano dei sentimenti. Chi è in coppia prenderà importanti decisioni con il partner mentre chi è solo non vede l’ora di trovare l’altra metà della mela. Bisogno di sicurezza! Il Toro avrà una giornata favorevole, come tutto il periodo grazie a Urano. Venere, favorevole tra alcune ore, influenzerà positivamente l’amore ed anche sul piano economico le cose andranno meglio. Il lavoro può riservare sorprese, specialmente per chi si impegna davvero. I Gemelli sono in fase di recupero. Ci sarà ancora un po’ di nervosismo prima di un sabato ed una domenica entusiasmanti. Nonostante le cose vadano meglio, non agitare troppo le acque in amore. Non allontanare nessuno perché potresti pentirtene. Novità lavorative in vista. I Cancro sono invitati ad agire! La parola d’ordine è guardare avanti senza essere troppo malinconici. In amore, se si è chiusa da poco una storia, non se ne esclude una nuova a breve. Se sei arrabbiato inasprire i toni sarebbe pericoloso. Belle novità a dicembre.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Andiamo avanti nell’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone in questo periodo è forte e tenace. In amore va tutto bene e dal punto di vista lavorativo puoi aspettarti il meglio. Potresti chiudere un percorso professionale che non ti soddisfa e dirigerti verso ciò che desideri davvero. Scelte drastiche anche per chi non è più giovanissimo. La Vergine ha la Luna nel segno e Venere sta per entrarci favorevolmente. Se hai avuto dei problemi nelle ultime settimane per lavoro, per una vendita o per un trasferimento potrai recuperare i rapporti e risolvere le situazioni. In amore non trasformare le tue possibili preoccupazioni in ansia dal momento che potresti causare inutili discussioni. Da Giove arriva speranza. La Bilancia si sta riprendendo dopo giorni non facili. Devi capire bene chi è dalla tua parte e chi no, sotto tutti i punti di vista. In particolare, sentimentalmente potresti non sentirti ricambiato al meglio per cui potresti dover riflettere su questo specie se la tua storia è in crisi da un po’. Per lo Scorpione è un periodo molto strano. Se per i giovani i problemi sono marginali, coloro che hanno, ad esempio, grandi responsabilità sul lavoro sanno di essere un po’ in crisi. Attenti a non schierarvi dalla parte del torto a causa di un Marte nel segno che vi rende molto impetuosi. Amore molto importante e massima attenzione, per la salute, ai problemi cutanei.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per i Sagittario in coppia in vista possibili distrazioni. Chi è solo, invece, può prepararsi ad un week-end di grandi emozioni. La tua voglia è quella di uscire dalla noia, di trasformare la tua vita uscendo dalla routine. Per i più giovani favoriti i viaggi. Il Capricorno vivrà una giornata importante preludio di un 2020 interessante! Radicali i cambiamenti in arrivo anche dopo molti anni di staticità. Tutto questo grazie a Giove e Saturno che presto saranno proprio nel tuo segno! Per l’Acquario torna, dopo un bel po’ di tempo, una certa stabilità in amore. Con Capricorno, Ariete e Gemelli potrai avere ottime intuizioni. Un periodo difficile sul piano economico sta per finire. I Pesci vivranno meglio questo venerdì perché la Luna non sarà più opposta. Le crisi passate sono in fase di recupero e ti senti più tranquillo. Se lavori part-time, con molta probabilità, dovrai trovare il modo di garantirti più stabilità.



