Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 27 marzo 2020/ Gemelli, Bilancia, Cancro e…

Oroscopo di Gemelli e Bilancia: che giornata sarà?

Grazie allo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andiamo a leggere quanto raccontato per i segni di Gemelli e Bilancia. Gemelli: in amore il segno è attratto dall’incertezza. A volte piacciono le persone sfuggenti. Nei sentimenti si viva sempre una dualità di azione. Da una parte non si vuole rimanere coinvolti, dall’altra invece essendo un segno d’aria si vorrebbe una bella zavorra d’amore. Capita di innamorarsi di persone vaghe invece si vorrebbe qualcosa di più. Venere da aprile sarà nel segno. Bilancia: da questo momento in poi si può pensare alla vita di coppia come a un punto di riferimento in vista del futuro. Molti hanno riscoperto la famiglia, l’amore, la passione anche se sul lavoro ci sono dei dubbi. Questo è l’anno in cui ci sarà la chiusura e si tornerà a rivalutare chi c’è attorno. Questi tempi dimostrano come la famiglia sia di riferimento, chi non ne ha lo vorrebbe.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Cancro e Sagittario

Ora invece diamo uno sguardo ai segni di Cancro e Sagittario sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: si cresce, ma si resta vittime di qualche tensione. E’ difficile frenarsi di fronte all’idea di creare piccoli problemi, le polemiche si sollevano in maniera esagerata perché alla situazione attuale si aggiunge anche un grande disagio vissuto lo scorso anno quando Saturno in opposizione ha determinato conflitti. I cambiamenti recenti di lavoro non sono stati proficui. Sagittario: il segno deve fare una scelta d’amore. I più stanchi sono quelli che hanno due relazioni o che stanno troppo accanto a una persona che vedevano meno. Non che non ci sia l’amore, ma se si toglie la libertà al segno riemergono tensioni che sembravano scomparse. La voglia di libertà però si scontra con le esigenze del momento.



