Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 3 aprile 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 3 aprile 2020: Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox è grande protagonista di LatteMiele, ecco quanto detto per Leone e Vergine. Il Leone è coraggioso e forte, la Luna è nel segno e a breve la Venere si trova nel segno, l’agitazione però è tanta perché come tutti i segni di fuoco in quei momenti in cui ci si sente privati della libertà e si vivono momenti di costrizione. C’è una buona notizia: Venere amplierà gli spazi dedicati all’amore. La Vergine deve curare di più la sua vita, chi ha responsabilità deve fare le cose giuste senza strafare. Si deve confidare sulla propria capacità di azione e sulla lungimiranza, oggi poi è un giorno che promette bene per un fine settimana interessante. Saranno molto interessanti e importanti le cose che nascono domenica.

Oroscopo per Bilancia e Scorpione, che giornata sarà?

Diamo uno sguardo per l’oroscopo di Paolo Fox ai segni di Bilancia e Scorpione. La Bilancia che è stata presa dal lavoro agli inizi dell’anno ora capisce davvero che l’amore è molto più importante. In questo momento d’ansia c’è bisogno della coppia. Questo è il segno zodiacale delle relazioni, della comunicazione, dell’unione e per lui è difficile stare da soli. C’è bisogno se non di un grande amore di una persona di riferimento. Venere aiuterà da aprile. Lo Scorpione non ha più Venere opposta e si sente liberato, aprile inizia a dare le armi giuste e vincenti per ricucire uno strappo. Resta un discorso economico più pesante da sopportare ma, in tempi non sospetti anche a dicembre, la condizione personale anche lavorativa ed economica era sottotono.



