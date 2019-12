OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi venerdì 6 dicembre: Leone, Vergine, Pesci, Toro

Oroscopo di oggi 6 dicembre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele anche per la giornata di oggi, venerdì 6 dicembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato in generale. L’Ariete vede entrare nel segno una Luna positiva che sorridere e regala una carica importante. Il cielo è importante per il Toro che nella seconda metà di quest’anno finalmente si troverà a vivere delle novità interessanti. I Gemelli giovano dell’uscita dall’orbita dell’opposizione di Giove, una cosa che può regalare delle ottime risorse per il futuro. I Pesci devono dimostrare un’apertura mentale, rispetto al recente periodo in cui le cose non sono andate come si voleva. per questo non si deve essere troppo sospettosi con chi prova a entrare nella vita, magari può essere una persona importante in grado di cambiare la vita in meglio. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 1-6 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ora affrontiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox nei dettagli, partendo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si è molto forti e si può trasmettere questo agli altri. C’è grande voglia e i sentimenti sono favoriti questo weekend ma anche nel prossimo anno che può portare a guadagnare qualcosa in più. Si devono fare i conti sull’ascendente e se cade in Leone, Sagittario e Ariete c’è doppia possibilità di guadagnare qualcosa magari con un progetto che parte subito. Capricorno: il segno sta rivedendo la propria vita, ripartendo da zero. Alcuni hanno vissuto una crisi. Di fronte a un periodo molto positivo nella fase antecedente c’è sempre qualche taglio netto, qualche dolore. Come se il destino volesse spazzare via delle situazioni che non ci appartengono e per fare questo si è anche infastiditi. Acquario: il segno si deve mettere alla prova soprattutto in questo periodo si dovrebbero mettere dei soldi da parte ma non è sempre colpa dell’Acquario se dei soldi mancano. Per esempio negli ultimi mesi sono diversi che hanno dovuto fare chiamate per una bolletta sbagliata o sono bloccate delle fatture. Con Ariete, Gemelli e Bilancia i risultati migliori. La vita sentimentale è in netto recupero. Pesci: ci si deve preparare a un 2020 di successo, con consensi. Ora si può superare la crina. Col segno del Capricorno e dello Scorpione si può fare qualcosa di più, magari un’intesa vincente. Magari si parla di persone di famiglia. Non si deve essere troppo sospettosi con chi fa di tutto per entrare nella vita del segno, ma è un periodo di grandi aperture.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: salutiamo la Luna che entra nel segno e dà una bella carica in più. E’ un momento in cui si possono festeggiare dei piccoli eventi e cercare di stare sereno nonostante le piccole bufere che si sentono nella vita. Toro: bel cielo, tutta la seconda metà di dicembre porterà delle novità, magari anche dal punto di vista dei soldi. Mercurio inizierà a dare nuove speranze. Il pianeta va ricordato che rappresenta anche le intuizioni. Alla fine di questo mese possono arrivare notizie concrete. Gemelli: dal 2 dicembre Giove è finalmente uscito dall’opposizione, le cose sono cambiate. Ora c’è grande voglia di reagire. Alcuni segni zodiacali sono pigri e riprendono lentamente, per i Gemelli non è così loro subito sentono e dopo un periodo no sanno che strada prendere per ricostruire e iniziare a rialzarsi dopo un momento complicato. A volte i più fortunati hanno iniziato un’attività perdendoci all’inizio e ora sono in pareggio, buone novità per il 2020, altri hanno dovuto chiudere in attesa di novità però qualcosa si muove. Entro febbraio tante cose saranno più facili da gestire. Cancro: si deve risolvere qualche problema del rapporto con gli altri. Spesso il segno sente di essere messo da parte e pensa che non gli si voglia bene. I conflitti con l’ambiente non sono facili da superare. Si è persino in crisi con persone che fino a qualche momento fa erano di riferimento. E’ un cielo però che può anche togliere. La vita è una continua crescita e ogni esperienza anche negativa può aiutare a superare un dolore e un problema. E’ una fase completa che può portare lontano.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: se si vuole sentire forte questa giornata aiuta con una bella Luna. Entro sabato può arrivare una bella notizia. Un cambiamento di lavoro recente può portare smarrimento, ma il segno recupera in fretta. Tenere sotto controllo tutte le situazioni della vita non è facile. Vergine: si è fuori dalla fase no, si è più forti. A novembre c’è stato un problema, anche chi ha vissuto una forte crisi e chi a tagliato i ponti col passato. Il destino quando ci vuole indicare una nuova strada da percorrere diventa crudele. Bilancia: qualche piccola tensione la si potrebbe vivere oggi, ma il nervosismo non va riversato in amore. Persino i rapporti più belli c’è il rischio di vivere piccole incomprensioni oppure lontananze. Quando ci si incontra non c’è tempo per amarsi come si potrebbe fare. Il distacco potrebbe essere anche psicologica, la prudenza deve essere doppia. Scorpione: si vive un momento importantissimo legato alla vita privata, questo segno è molto simile alla Vergine e i fatti suoi non gli racconta in giro anche se vuole sapere tutto degli altri. La privacy è un argomento su cui non si discute. Si può conoscere parzialmente la vita di uno Scorpione anche se ci si vive. Il segno ha bisogno di uno spazio suo e il destino ha qualcosa in riservo. In amore il segno sta vivendo un buon momento.



