OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi venerdì 7 giugno 2019 salute, amore e lavoro: Toro, Vergine e…

Oroscopo Paolo Fox salute, amore e lavoro: il punto sulla giornata

SALUTE – Concludiamo il giro dell’oroscopo Paolo Fox con la salute. Per il Toro venerdì e sabato ha due giornate in cui la fatica si fa sentire, di solito ci si trova a essere quelli che riescono a dare energia agli altri ma una volta tanto si potrebbe essere i primi a chiedere un piccolo aiuto a livello emotivo e personale. La prossima settimana per la Vergine si recupera ma ci sono distanze da colmare e piccoli fastidi. Attenzione a considerare il caldo già arrivato, il freddo che si prende in questo periodo può avere delle ripercussioni anche piuttosto importanti. Gli ultimi due mesi del Toro sono stati pesanti ma bisogna recuperare. Il transito di Urano nel segno del Toro non per tutti ha provocato problemi fisici. Nonostante questo si deve avere la forza per riuscire a vivere tutto con maggiore tranquillità, cercando di evitare situazioni che possono compromettere il futuro.

LAVORO – Voltiamo pagina e ora affrontiamo invece il campo del lavoro, sempre considerando l’oroscopo Paolo Fox. Per il Sagittario sono proprio diverse le persone attorno e vorrebbero che non si cambi. Non si deve prestare attenzione per chi vuole limitare la propria creatività. Chi tra i Capricorno ha un’attività da molti anni ora si trova a dover cambiare. In amore nel bene e nel male ci si deve riprendere dalla fatica. Il problema è il lavoro e tutto sembra più complicato da gestire. Compravendite limitate per Acquario che in questo periodo si sente piuttosto bloccato sotto diversi importanti punti di vista. Se alcuni segni come i Gemelli, Vergine e il Sagittario devono pensare a delle novità e studiare nuove strategie il Cancro deve capire se una situazione va avanti oppure no. Sarà importante gestire tutto con la solita personalità e la voglia di raggiungere risultati grazie alla determinazione. Purtroppo però a volte questa potrebbe non bastare.

AMORE – Andiamo a vedere quanto racconta nel suo oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda l’amore. La domenica consente agli Acquario un recupero anche per i sentimenti. Gli incontri non soddisfano. Quelli single si lasciano andare ad emozioni part-time. Spese in più riguardano la casa specie se ci sono state nel corso degli ultimi mesi problemi di soldi. In amore il segno dei Pesci si lascia travolgere da fisico ed emozioni, questo lo hanno vissuto le persone che hanno avuto storie con altri. Questioni legali con persone che sembravano amiche. Prudenza con Ariete e Leone. In amore gli Ariete sono un po’ troppo gelosi e probabilmente in questo periodo si è un po’ presi da una persona fugace. ci si lamenta in amore di avere attorno delle persone particolari ma sono quelle che proprio si cercano. Piace la disputa. Dagli inizi dell’anno il Cancro sta riflettendo sulla propria situazione affettiva, ora però è necessario dare un segnale per far capire che non si è disponibili a fare alcuni giochetti.

Oroscopo oggi venerdì 7 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, venerdì 7 giugno 2019, seguendo quanto raccontato segno per segno ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle. Saranno giornate particolari per i nati sotto il segno del Sagittario. Qualcuno si può trovare a vivere delle situazioni non facili, ma la forza della determinazione può essere anche in questo caso di fondamentale importanza. Il Capricorno si è trovato a vivere due giorni difficili, forse ora però è il caso di capire che si può ritornare a buoni livelli se si ha forza e determinazione per accettare quello che accade senza farsi troppi problemi. Presto arriveranno delle risposte da chi non ci si aspettano. I Pesci non accettano determinate situazioni, ma forse dovrebbero capire che anche se non tutto va come si vuole, qualcosa può essere pronto a regalare soddisfazioni. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo ora ci porta a parlare di quanto detto da Paolo Fox per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha giornate particolari e domenica si potrebbe prendere le distanze da persone che sono un po’ distanti anche dal punto di vista emotivo. Però è normale perché quando ci sono piccole rivoluzioni cambiante, le persone intorno non sono disposte a cambiare così velocemente. Il Capricorno nelle ultime 48 è stato male, domenica potrebbe essere il giorno migliore per rendersi conto di cosa è necessario fare. L’Acquario venerdì e sabato ha giornate di stress, non tutto è sereno e neanche tranquillo. Le chiamate che si ricevono sono interessanti ma non danno certezze che sarebbero importanti per i soldi. I Pesci in questo periodo non sopportano le persone che dicono cosa si deve fare. Non si accetta in generale il parere degli altri, poi si seguono quasi sempre le proprie intuizioni ma poi ci si pente. Il segno dei Pesci è forte nel lavoro.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un momento di stasi che non significa blocco, si potrebbe aver concluso un’operazione o un lavoro e ora si è in attesa di una novità. Si potrebbe davvero avere in mente qualcosa a cui non c’è stata risposta immediata. Ecco perché si preferisce prendere tempo. In ogni caso è meglio non innervosirsi. Il Toro in questo momento bisogna uscire fuori da una fase di cambiamento e tensione che c’è stata di recente. I Gemelli hanno sempre un lavoro molto ombroso, tutto quello che si è ora bloccato. Ci sono ancora situazioni da verificare e si potrebbe ricevere una lettera in cui poi vengono chiesti dei soldi. Non c’è molta chiarezza ma per i sentimenti qualcosa ora si sta riaprendo, non solo la speranza. Saranno favoriti gli incontri e le soluzioni a certi contenziosi aperti. Il Cancro ha un bel weekend anche se dal punto di vista professionale ci sono dei veri e propri blocchi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone non ha certo iniziato la primavera in modo eclatante, tutto quello che si fa costa perché si è contro il mondo. Piace andare contro tutti, si è dei condottieri e combattenti. Attenzione a non isolarsi e si deve avere un esercito di persone da guidare. Nel fine settimana si avrà meno voglia di capire che cosa si desidera in amore. La Vergine invita a essere più cauti in amore perché è probabile che dalla domenica ci siano contrasti. Se si è in bilico tra due storie si rischia una collisione. La Bilancia questo venerdì e sabato ha giornate influenti. Qualcosa non va nel lavoro dove un po’ come l’Ariete anche se non si sa bene che cosa si andrà a fare. Se si è interrotto un rapporto di lavoro o un progetto si è in cerca di una novità. Se sostituiscono il segno non scelgono persone all’altezza. Se si è attivi e si ha un’azienda propria attenzione alle parole. Favoriti viaggi e incontri. Lo Scorpione vorrebbe cambiare ma non può, vorrebbe fare qualcosa di diverso e il vero problema sono le spese. Anche chi ha un ufficio oppure una situazione esterna può pensare di limitare un incontro, un affitto o un accordo. In amore si recupera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA