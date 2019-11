OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi venerdì 8 novembre 2019: Pesci, Leone, Scorpione, Bilancia

Oroscopo venerdì 8 novembre

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista, puntuale come un orologio svizzero, sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi venerdì 8 novembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete vive un weekend importante con la Luna pronta a passare nel segno e regalare ulteriori emozioni. Il Toro è pronto a vivere la fase della pace con quelle persone con le quali ha vissuto delle situazioni molto complicate nel mese di ottobre, quando ha iniziato a litigare. Il Cancro è decisamente agitato e non in grado di fare il passaggio verso a diverse situazioni che possono creare delle preoccupazioni. Il Leone può trovarsi a vivere delle relazioni che possono cambiare a seconda delle persone che si trova di fronte. I Gemelli sono pronti a contare alla rovescia con dicembre che sembra regalare delle opportunità davvero incredibile verso il futuro. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 5-10 novembre di Paolo Fox.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Andiamo a fondo dell’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un buon fine settimana perché la Luna passa nel segno. Chi ha un contenzioso legale è stressato ma ha la possibilità di uscire vincente al 100%. Il Toro che ha discusso ad ottobre in coppia a novembre può fare pace e anche ristabilire una certa quiete. Rimangono difficili le condizioni a livello di contatti, ma solo perché si vogliono delle risposte chiare. I Gemelli contano alla rovescia, da dicembre ci saranno opportunità importanti e Giove non sarà più opposto. Queste giornate sono sotto pressione. Ci sono fastidi che possono riguardare l’organismo. Sereni negli ultimi mesi non si è stati. Se qualche tempo fa si è stati oggetto dell’attenzione di altri visto che stavano male ora si potrebbe essere pronti ad essere di aiuto a qualcuno che non sta bene. Il Cancro è un po’ agitato ed entro la fine dell’anno potrebbe avere voglia anche di chiudere in via definitiva cose di lavoro che non vanno. Anche tutti quelli che sono contenti di fare una certa attività di recente hanno notato che è difficile il non stare in ansia.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario avrà un miglioramento nelle relazioni. Non tutti ma alcuni possono pensare a un figlio. Venere e Giove indicano voglia di creare. Fertilità che riguarda le emozioni del cuore. Il Capricorno ha bisogno di progetti che non riguardano solo il lavoro ma anche l’amore. Si è stimolati quando si ha a che fare con la persona che si amano. Qualcuno pensa a un lavoro da svolgere insieme al proprio partner. Sono però 3 giorni che vedono tornare tensioni nei legami con gli ex. Se si devono fare delle cose si cerca di prendere tempo. L’Acquario vive incontri fortunati ma ha perso tempo per risolvere questioni un po’ assurdo. Si è l’ultimo dei segni che vuole avere a che fare con la burocrazia. Superato questo sforzo alla fine le cose vanno meglio. I Pesci hanno un fine settimana discreto ma molto costoso. Soldi da spendere. In amore manca la presenza di una persona accanto. Chi è sposato oppure sta convivendo ha bisogno di supporto.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha storie che cambiano a seconda della persona se si cerca sempre la sfida si rischia di stare male. Non tutti i Leone naturalmente vogliono essere in primato. Chi ha un ascendente in aria come Gemelli è una persona molto piena di vitalità. Se la Vergine deve organizzare qualcosa si è in attesa di risposte che non arrivano. Non vuol dire che le cose vanno male. Questo è un periodo propedeutico e di preparazione. La Bilancia ha la Luna opposta che invita a non strafare. I Bilancia che hanno più di 40 anni sono diventati molto meno comprensivi. Se qualcuno ha cercato di essere contro è normale che il segno sia arrabbiato. Si torna così a miti consigli. Se c’è un amore che non va meglio parlarne subito che a dicembre. Lo Scorpione nel fine settimana è più forte e sta cercando emozioni forti. I rapporti contrastati e più interessanti sono con persone che tengono testa. Con i segni particolarmente tosti si è decisamente più motivati. Con Ariete, Sagittario ma anche Leone si è più arrabbiati ma anche motivati. Fine settimana con grande successo personale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA