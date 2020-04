Oroscopo Paolo Fox Pasquetta, oggi 13 aprile 2020/ Ariete, Acquario, Gemelli e Pesci

Ariete e Acquario? Ecco quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 aprile 2020 il giorno di Pasquetta. Ariete: Pasquetta non troppo semplice, il desiderio di libertà ora ce l’abbiamo tutti. Se c’è una persona carina accanto è un buon momento con Venere favorevole. Se si rimane in casa è importante avere qualcuno che fa volare la fantasia. Chi non ha amore invece può cercarlo sui social, approfondire un rapporto. Emozioni possono rinascere. Acquario: si è elettrici e questo fa rischiare di scatenare tensioni in famiglia e in amore. La parte centrale della settimana vede il segno affannato. Non mancano polemiche sul lavoro dove si è deciso di puntare i piedi. Il segno è tranquillo, abbastanza, si rinuncia a un progetto.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Pesci

Ecco quanto raccontato per Gemelli e Pesci nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Gemelli: il segno è meno turbato, non è stata una Pasqua divertente. Al di fuori di quello che stanno vivendo tutti c’è un pensiero verso il passato e la lontananza riguarda i sentimenti. Alcune coppie hanno discusso per motivi banali, si può recuperare con Venere nel segno fino a inizio agosto. Potrebbero arrivare delle richieste importanti nei prossimi mesi. Pesci: le emozioni sono tutto nella vita, ma quando non sono ricambiati e quando una persona rilancia senza aggiungere nulla si sente che qualcosa non va. Se una persona è lontana si sta male. Se c’è stata una separazione non si fida, l’amore è sotto tensione. Il lavoro, nonostante il periodo complicato, piano piano si sbloccheranno e chi ha una libera professione già dopo il 23 avrà delle svolte.



