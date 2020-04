Oroscopo Paolo Fox Pasquetta, oggi lunedì 13 aprile 2020/ Scorpione e Bilancia top, Toro in amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox ci tiene compagnia anche nella giornata di Pasquetta, oggi 13 aprile 2020. Ecco i segni che si possono considerare al top. L’inizio della settimana dei nati sotto il segno della Bilancia può essere davvero importante. Non ci si deve assolutamente lasciare coinvolgere da preoccupazioni e desideri degli altri. Lo Scorpione si trova in un momento molto interessante visto che in questi giorni ha la Luna in buona posizione. Nonostante questo si è in una condizione comunque particolare con il rischio che i ricordi possano ancora fare male. Nonostante questo c’è forza e determinazione per voltare pagina e ottenere qualcosa di importante. Presto arriveranno delle ottime risposte, ma per il momento si è bloccati come tutti non senza buone speranze per il futuro. Il Capricorno ha buone idee in mente. Nonostante in questo periodo ci sia la necessità di rimboccarsi le maniche il segno ha la costanza e la volontà di farlo.

LAVORO – Capitolo lavoro, ecco quanto dicono gli astri secondo l‘oroscopo di Paolo Fox. Luna e Giove sono favorevoli per il Toro che sebbene non debba strafare ha questo aiuto per riuscire a risolvere una questione professionale. La Vergine deve avere fiducia, perché nonostante tutto quest’anno sarà molto importante. Si potrebbe dunque essere premiati nonostante le stelle al momento siano da considerarsi decisamente stressanti. Per il Leone chi è dipendente di un’azienda non sa se deve dare fiducia alla stessa o muoversi per cambiare qualcosa. Chi invece è in proprio potrebbe avere la forza per diversificare il suo lavoro e apportare dei cambi molto interessanti verso un futuro migliore. Il Capricorno è consapevole di trovarsi in un momento in cui ha la necessità di rimboccarsi le maniche, questo però piace anche perché il segno ha la forza per uscire anche dai momenti più complicati e senza l’aiuto degli altri.

AMORE – Per l’amore ecco quanto riportato dall’oroscopo di Paolo Fox.Venere è favorevole per l’Ariete, se c’è una persona carina accanto in questo momento sicuramente può alleviare il momento difficile. Chi invece è single potrebbe cercare l’amore sui social network oppure approfondire un vecchio rapporto rimasto in dubbio. Chi tra i Toro non ha ufficializzato ancora una storia d’amore con una persona alla quale si vuole bene vivrà un mese davvero interessante grazie a Venere favorevole. Nonostante le notevoli difficoltà vissute dal Leone in questo momento le stelle rimangono comunque decisamente positive per quanto riguarda i sentimenti. La Vergine deve assolutamente a cosa dice in amore, senza farsi trascinare dalle emozioni. I Pesci sono in difficoltà soprattutto se un amore è lontano e questo crea preoccupazione e tensione.



