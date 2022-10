Oroscopo Paolo Fox Ponte Ognissanti | Oroscopo 30 ottobre – 4 novembre 2022

OROSCOPO PAOLO FOX OGNISSANTI: DOMENICA 30 E LUNEDI 31 OTTOBRE 2022 | L’Oroscopo di Paolo Fox per Ariete e Toro

Nuovo appuntamento con l’oroscopo settimanale Paolo Fox. Cosa accadrà nella settimana che va dal 30 ottobre al 4 novembre e nel Ponte di Ognissanti? Come ogni settimana, a svelare tutte le previsioni è Paolo Fox attraverso il settimanale DiPiùTv. Per ogni segno, l’astrologo più famoso della televisione italiana indica l’andamento del cielo per ogni segno zodiacale indicando chi vivrà giorni sereni, tranquilli e ricchi di emozioni ed occasioni professionali e chi, invece, dovrà affrontare giorni di tensione in attesa di un periodo più sereno. Che settimana sarà, dunque, per i segni zodiacali dell’ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Ponte di Ognissanti?

OROSCOPO PAOLO FOX PONTE OGNISSANTI

Paolo Fox (pseudonimo di Paolo Volpi) è’ considerato uno tra i più’ apprezzati astrologhi italiani ed è un personaggio seguito e amato dal pubblico. Nel campo dell’astrologia è considerato una vera e propria autorità. Paolo Fox presenta ogni giorno le previsioni astrologiche dei segni zodiacali in diretta TV (programma della RAI “I Fatti Vostri”) ed in emittenti radiofoniche (Latteemiele). Ma cosa prevede Fox per il Ponte di Ognissanti, per domenica 30 ottobre e Lunedi 1 Novembre 2022?

L’OROSCOPO: ORIGINE

La parola “Oroscopo” deriva dal termine latino “hōroscopus”, a sua volta proveniente dal greco “ὡροσκόπος hōroskópos”, che significa «durata di tempo» e «osservare», quindi «osservare l’ora». In senso estensivo “osservare l’ora” significa dare una lettura, attribuire un significato, interpretare la posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento.

OROSCOPO PAOLO FOX OGNISSANTI: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Dopo un periodo assolutamente negativo in amore, per i single nati sotto il segno dell’Ariete, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale Paolo Fox, inizia un momento in cui tornerà finalmente l’ottimismo con grandi occasioni per nuovi incontri. Anche per le coppie il peggio è passato e chi ha intensione di sposarsi o di andare a convivere, avrà le stelle favorevoli. Attenzione al denaro e alle questioni legali che potrebbero crearvi problemi sul lavoro.

TORO

Novità in amore per i single nati sotto il segno del Toro. Un ex potrebbe tornare dal passato. Le opposizioni planetarie del periodo potrebbero farvi vedere le cose più gravi del previsto. Ci sono, tuttavia, tutte le possibilità per superare tutto. Qualche problema in famiglia soprattutto per chi ha da poco avuto un figlio ed è alle prese con la gestione di un nuovo periodo della vita familiare. Qualche problema lavorativo per il Toro alle prese con persone invidiose della posizione che occupi.

GEMELLI

Tempi stretti in amore per i nati sotto il segno dei Gemelli secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale Paolo Fox. I single del segno che vogliono fare breccia nel cuore di una persone devono correre e muoversi entro la metà di novembre. La voglia di amare non manca e la vena di sensualità di cui siete dotati vi aiuterà sicuramente a fare nuovi incontri. Per le coppie collaudate, invece, c’è la necessità di vedersi di più per ritrovare quell’intimità persa a causa dei tanti impegni. Agitazione e nervosismo sul lavoro peri Gemelli che sentono il peso di risolvere delle questioni pratiche. Una vendita potrebbe aiutarvi.

CANCRO

Come sarà, invece, la settimana dei nati sotto il segno del Cancro? Secondo Paolo Fox, per i single del segno c’è una vera e propria rinascita. Le incomprensioni del passato sono ormai lontane. Dopo un periodo in cui non sono mancate le sofferenze, ora c’è voglia di rinascita e di riaprire il cuore all’amore. Settimana positiva sul lavoro per il Cancro, soprattutto per quelli che, dopo aver avviato un progetto sperimentale, cominceranno a raccogliere i primi frutti.











