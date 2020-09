Oroscopo Paolo Fox, previsioni 1 settembre/ Capricorno, Gemelli, Toro, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Capricorno e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare due dei dodici segni studiati su LatteMiele. Capricorno: Questa giornata sembra riportare un po’ di buon umore: i cambiamenti avvenuti durante l’ultimo periodo sembrano mostrarsi finalmente sotto una luce più positiva. In amore potrebbero protrarsi alcune tensioni nate durante il mese di agosto.

Gemelli: Queste giornate si presentano un po’ sottotono a causa di una diffusa stanchezza. Saturno attivo a partire dalla fine dell’anno sembra indicare alcune importanti novità in arrivo, ma per ora sarebbe bene non agitarsi troppo. Presto sarà possibile iniziare ad ottenere di più, anche se ciò avverrà lentamente. Favoriti i rapporti affettivi.

Toro e Pesci, oroscopo Paolo Fox

Ecco altri due segni tratti dall’oroscopo di Paolo Fox. Toro: Dopo qualche giornata pesante oggi sarà possibile ritrovare un po’ di voglia di fare. A partire da novembre potrebbe iniziare una fase caratterizzata da numerosi ritardi e alcune difficoltà, per questo sarebbe bene riuscire a far partire i progetti più importanti prima di questa data.

Pesci: La Luna nel segno sembra regalare qualche importante intuizione che sarebbe utile sfruttare. L’influenza positiva di Venere sembra ampliare le possibilità, nonostante alcune difficoltà che potrebbero causare alcuni contrasti riguardanti le questioni pratiche. Emozioni in vista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA