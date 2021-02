Oroscopo Paolo Fox, previsioni 10 febbraio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, con la consueta la rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal segno del Toro. Queste giornate invitano a mantenere la calma nonostante possano esserci ritardi e difficoltà che potrebbero far apparire inutile uno sforzo. Per affrontare le questioni più spinose sarebbe bene attendere il fine settimana, per evitare che le frustrazioni di queste ore possano rendere più difficile un confronto.

Vergine. Le possibilità offerte dalle prossime settimane invitano a compiere scelte importanti tenendo ben presenti i propri obbiettivi. Attenzione a non lasciare che le questioni pratiche mettano in ombra la sfera sentimentale, specialmente nel caso in cui ci siano state tensioni negli ultimi mesi dello scorso anno..

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox con l’ultimo dei segni di Terra: il Capricorno: questa condizione astrologica invita a considerare i grandi progressi personali fatti nel corso del 2020, mettendo da parte le piccole frustrazioni legate alla stanchezza. Nonostante un lieve calo fisico, sarà presto possibile contare su un importante recupero capace di coinvolgere anche la sfera sentimentale.



