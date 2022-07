Oroscopo Paolo Fox, previsioni 11-12 luglio 2022/ Nervosismo per Vergine e…

Oroscopo Paolo Fox: intense emozioni in amore per Ariete e…

Come saranno le previsioni dei segni zodiacali per queste due giornate di luglio? Paolo Fox ha fornito qualche anticipazione e per sapere se il vostro segno sarà fortunato o meno vi basterà consultare il suo Stellare. Oggi sarà una giornata intensa per l’Ariete. L’amore vi sta regalando intense emozioni e domani ci sarà un momento carico di passione. Attenzione al calo di energia che potrete avere nella giornata di oggi mentre domani vi sentirete meglio. Per godere al meglio di queste “stelle migliorate” dovrete solo lasciarvi andare, togliete il freno a mano e abbandonatevi alle emozioni. In arrivo buone notizie anche sul lavoro, avete tanta buona volontà e il vostro impegno sarà premiato molto presto.

Il Toro dovrà fare attenzione prima di chiudere una storia importante. Domani la Luna sarà positiva e potrete schiarirvi le idee per capire cosa va o non va in amore. Ci saranno buone idee da sfruttare. La serata è ottima per parlare e fare nuovi incontri, buona soluzione soprattutto per i single e tutti coloro che cercano compagnia. Ottime prospettive sul lavoro, c’è prima da capire quali sono gli errori commessi in passato per evitare di ripeterli. Per il Gemelli, Luna in opposizione. Paolo Fox consiglia di non perdere tempo con le persone che non meritano. Domani andrà meglio in amore. I più eccitati e motivati, in realtà, sono coloro che lasceranno il proprio lavoro per creare un’attività tutta loro: la speranza è che abbiate valutato bene pro e contro di questa decisione, se è ciò che sentite e desiderate allora “avanti tutta”.

Oroscopo Paolo Fox: conquiste per il Leone e nuove collaborazioni per Scorpione

Paolo Fox prosegue le previsioni dei segni zodiacali. I nati sotto il segno del Cancro cambieranno idea riguardo l’amore. Nella giornata di domani la Luna sarà in opposizione. Nuove opportunità sul lavoro. Cielo critico per chi deve fare una scelta d’amore, le idee non sono ancora così chiare e avete un mix tra paura di sbagliare e indecisione sul da farsi. Questa in realtà è la situazione peggiore in cui si può trovare quando c’è da prendere una decisione, cercate di schiarirvi le idee. Sul lavoro a volte non vi sentite al posto giusto, siete un po’ stanchi e vi sentite estranei alle cose che vi circondano.

I nati sotto il segno del Leone faranno conquiste. Domani la Luna non sarà più in opposizione e sul lavoro sarà una giornata interessante per le trattative. Sul lavoro avete una gran voglia di fare e di inventare: Giove è dalla vostra parte, non sprecate altro tempo e agite. Il nervosismo sarà alle stelle per la Vergine. Domani Luna favorevole, Venere contraria. Evitate di essere impulsivi. Secondo Paolo Fox, la Luna sarà favorevole per la Bilancia mentre Venere contraria. Il momento non è dei migliori a dire il vero, specialmente in ambito sentimentale dove c’è un po’ di nervosismo e vi mancano gli stimoli. Recupero psicofisico per Scorpione. Domani sarà una giornata interessante per sperimentare collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox: cambiamenti sul lavoro per Capricorno e…

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo il sempre puntuale e dettagliato oroscopo di Paolo Fox. Grande passione per Sagittario. Domani sarà una giornata all’insegna del divertimento e ci saranno buone notizie sul versante del lavoro. Siete di fronte a un dilemma sentimentale e non sapete più se vale la pena vivere una storia o chiuderla: da una parte vorreste continuare ad avere fiducia nella sfera sentimentale e nella relazione che avete, dall’altra però vorreste un po’ più di passione e non riuscite a trovarla nell’attuale legame. Parlarne con il partner potrebbe essere la soluzione migliore per capire cosa si può fare.

Per il Capricorno cambiamenti in arrivo sul lavoro. Si potrà rinnovare un accordo. Luna favorevole in amore per l’Acquario. Nella giornata di domani la Luna sarà nel segno. Neppure voi state vivendo un gran momento in amore, dovete mantenere la calma anche se lamentate il fatto che il partner vi stia tarpando le ali Secondo Paolo Fox per i Pesci si prospettano giornate difficili. La Luna e Venere saranno in opposizione. Sarete reduci da un problema di lavoro e nella giornata di domani le cose non andranno bene in amore.











