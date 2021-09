Oroscopo Paolo Fox, previsioni 11 e 12 settembre 2021/ Leone al top, Toro in salita

Oroscopo Paolo Fox: previsioni 11 settembre

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, pronto a svelare ai lettori cosa riservano le stelle nelle giornate dell’11 e 12 settembre. Partiamo subito col svelare cosa accadrà oggi ai vari segni secondo il noto astrologo. Iniziamo con l’Ariete che è oggi concentrato sul lavoro, con un occhio particolare ai nuovi progetti. Il Toro dovrà invece affidarsi alla razionalità per prendere giuste decisioni in questa giornata. Il segno dei Gemelli dovrà affrontare giorni in cui non è al top. Saturno contro per il Cancro, ciò vuol dire qualche difficoltà in arrivo. Per il Leone è tempo di mettersi all’opera per cambiare ciò che non amate della vostra vita.

Continuiamo con il segno della Vergine che dovrà oggi impegnarsi per portare a termine tutti gli impegni. La Bilancia in questi giorni è un po’ nervosa ma deve controllare i suoi istinti. Periodo molto creativo per lo Scorpione, pronto a conseguire piccoli o grandi successi. Il Sagittario invece vive un momento di forte determinazione, ma attenzione a non eccedere. Il Capricorno ha invece bisogno di prendersi una pausa. Poca concentrazione per l’Acquario, che ha bisogno di ritrovare il suo equilibro. Concludiamo con il segno dei Pesci che dovrà cercare di evitare i cambiamenti drastici.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni 12 settembre

Quali sono, invece, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per domani, 12 settembre? Una domenica sottotono per l’Ariete, che dovrà fare i conti con un incontro che sembrava positivo ma che si rivelerà di ben altra natura. Una buona giornata, invece, per il Toro, sia per l’amore che per il lavoro. Il Gemelli, invece, deve cercare di non strafare troppo nel lavoro e di darsi le giuste priorità. Al Cancro Paolo Fox consiglia di vivere la giornata di domani con molta calma. Periodo decisamente formidabile per il Leone, attenzione però alla gelosia. Sarà un week-end sarà magico per la Vergine.

Continuiamo con il segno della Bilancia: vi aspettano alcune decisioni importanti da prendere. Problemi di coppia per lo Scorpione, attenzione a non tirare fuori cose del passato. Il Sagittario, invece, potrebbe trovarsi a risolvere un problema familiare che lo affligge da tempo. Ottimo periodo per l’amore per il Capricorno. Qualche conflitto col partner per l’Acquario; infine giornata importante per i Pesci: gioia in arrivo.



