Oroscopo Paolo Fox, previsioni 12 febbraio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, venerdì 12 febbraio 2021, con la consueta la rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal segno del Toro. Le questioni personali che hanno segnato gli ultimi mesi sembrano aver causato qualche piccola tensione anche in ambito sentimentale. Per riuscire a superare questa condizione di dubbio e di conflitto interiore sarebbe bene mettere da parte alcune questioni per riuscire a recuperare l’intesa con il partner.

Vergine. Le giornate che inaugurano questo fine settimana sembrano essere segnate da alcune questioni pratiche che potrebbero richiedere particolare attenzione, portando qualcuno a mettere in secondo piano i sentimenti. Ore positive per i chiarimenti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox con l’ultimo dei segni di Terra: il Capricorno: la situazione astrologica che caratterizza queste giornate sembra restituire l’energia necessaria per recuperare un sentimento. Dopo le novità degli ultimi tempi, questo momento invita a liberarsi dalle tensioni interiori residue per guardare al futuro con ottimismo.

