Oroscopo Paolo Fox previsioni 13-14 settembre 2021/ Vergine sotto pressione Ariete…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 13-14 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, pronto a svelare ai lettori le previsioni nelle giornate di oggi, 13 settembre, e domani, 14 settembre. Cosa riservano le stelle? Per l’Ariete inizia una settimana interessante: i rapporti con gli altri sono da coltivare se volete vivere una bella storia entro fine anno. Qualcuno di voi dovrà risolvere qualche contenzioso aperto nel passato. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti i vostri progetti. Il Toro deve stare attento agli amori che nascono in questo periodo: siate cauti. Anche sul lavoro cercate di trovare un po’ di tranquillità. I Gemelli non sono in grande forma. In amore è tempo di fare bilanci. Attenzione alle spese. Il Cancro deve prendere le distanze dalle persone che portano disagio nella vostra vita. È il momento di recuperare l’amore. Il Leone risente di un calo fisico avuto tra giovedì e venerdì: tenete duro. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate. La Vergine si sente sotto pressione: avete molte decisioni da prendere. Se dovete agire non aspettare dicembre.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 11 e 12 settembre 2021/ Leone al top, Toro in salita

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox di oggi e domani la Bilancia ha Marte favorevole: non vi mancano le energie. Sul lavoro, invece, da domani la Luna sarà dissonante e porterà confusione. Per lo Scorpione settembre e ottobre sono mesi di ricarica. È un momento di forza sul lavoro. Settimana interessante per il Sagittario per quanto riguarda i rapporti interpersonali, amicizie e amore. Sul lavoro è arrivato il momento di risolvere questioni rimaste aperte. Saturno entra nel segno del Capricorno portando tanta responsabilità. Per quanto riguarda il lavoro, potrete superare la crisi che c’è stata lo scorso anno. L’Acquario nei prossimi tre mesi deve essere assolutamente cauto. Miglioramenti in dal punto di vista economico-finanziario solo a partire dal mese di dicembre. Amore sottotono per i Pesci, ma è solo una questione temporanea: settembre e ottobre sono mesi di grande recupero. Ottime stelle per chi deve portare avanti un progetto di lavoro.

