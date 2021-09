Oroscopo Paolo Fox previsioni 14-15 settembre 2021/ Sagittario sottotono, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 14-15 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, pronto a svelare ai lettori le previsioni nelle giornate di oggi, martedì 14 settembre, e domani, mercoledì 15 settembre. Cosa riservano le stelle? Inizio di settimana complesso per l’Ariete, sopratutto se avete avuto qualche discussione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti i vostri progetti con determinazione. A breve la Luna tornerà in buono aspetto per i nati sotto il segno del Toro. Sul lavoro, invece, avete Saturno contro e dovrete superare alcune incertezze. Nei prossimi giorni i Gemelli potrebbero dover affrontare le conseguenze di qualche litigio di troppo. Sul lavoro fate attenzione alle spese. Giornata a rilento per quanto riguarda i sentimenti per il Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle questioni di carattere economico: ultimamente avete speso troppo! Periodo difficile in amore per il Leone: forse siete attratti dalle persone sbagliate. Per quanto riguarda il lavoro, non prendete decisioni affrettate. I nati sotto il segno della Vergine fanno fatica ad aprirsi. Sul lavoro ci sono situazioni da sbloccare.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 13-14 settembre 2021/ Vergine sotto pressione Ariete...

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox di oggi e domani la Bilancia deve essere prudente. Sul lavoro siete un po’ nervosi, la Luna dissonante porterà confusione. Il fine settimana sarà positivo per i sentimenti dello Scorpione, sopratutto per le coppie di lunga data. Nonostante Saturno contrario, sul lavoro potrete venire a capo di problemi legati alle finanze. Pomeriggio sottotono per il Sagittario per quanto riguarda i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro rimboccatevi le maniche e datevi da fare. La Luna nel segno porterà nuove emozioni per il Capricorno. Sul lavoro bisogna sempre dare il massimo. In amore l’Acquario deve fare i conti con Venere dissonante. Attenzione alle finanze, ponderate bene le spese. I Pesci possono godere della Luna favorevole. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare gratificazioni nel prossimo futuro.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 11 e 12 settembre 2021/ Leone al top, Toro in salitaOroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA