Oroscopo Paolo Fox, previsioni 14-20 giugno 2021/ Classifica, segni flop: acquario…

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 20 giugno 2021: la classifica settimanale

Settimana un po’ nervosa per ariete, toro, vergine, bilancia, capricorno e acquario secondo le previsioni dell’ oroscopo Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 21 giugno. Come ogni settimana, grazie alle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, scopriamo come saranno i prossimi giorni secondo le previsioni delle stelle. L’astrologo più famoso della tv, come sempre, invita tutti a verificare sul campo i suoi consigli. Cosa prevede l’oroscopo, dunque, per la prossima settimana? Quali segni vivranno giorni problematici? Andiamo a scoprire insieme tutte le previsioni dei segni che dovranno affrontare una settimana flop.

Settimana complicata per ariete, toro e vergine secondo l’oroscopo Paolo Fox

Per i nati sotto il segno dell’ariete, la parola d’ordine della nuova settimana sarà prudenza da adoperare soprattutto in amore. Le donne del segno, in particolare, saranno visibilmente nervose. Sul lavoro, invece, tutto procede molto lentamente e dovrai aspettare ancora per ricevere le risposte che attendi. Per le prossime settimane dovrai cercare di sfruttare di più le nuove opportunità che si presenteranno alla tua porta. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il toro sarà agitato in amore. I nati del segno dovrebbero coltivare di più le amicizie. Sul lavoro, periodo interessante per chi proverà a concludere un affare entro l’estate. I nati sotto il segno della vergine stanno vivendo una situazione particolare in amore e dovranno provare a sfruttare i prossimi giorni per fare chiarezza. Confusione anche sul lavoro e sarebbe il caso di rimandare ogni decisione.

Bilancia, capricorno e acquario sottotono

Per i nati sotto il segno della bilancia è arrivato il momento di fare chiarezza e prendere una decisione. Il weekend porterà un po’ di agitazione e di tensione. L’inizio della settimana sarà particolarmente pesante sul lavoro soprattutto per la tua indole di accontentare sempre tutti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox discussioni in vista con il partner per i nati sotto il segno del capricorno, ma sarà inutile arrabbiarsi con chi non merita attenzioni. Sul lavoro, è arrivato il momento di riflettere per capire cosa fare in futuro. L’acquario vivrà fasi alterne in amore. Ci saranno giorni sereni e altri in cui non mancheranno momenti di tensione. Sul lavoro, chi è stanco della propria posizione, avrà la possibilità di tuffarsi in qualcosa di nuovo.

