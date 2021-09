Oroscopo Paolo Fox previsioni 15-16 settembre 2021/ Toro confuso, Bilancia stanca

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 15-16 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, pronto a svelare ai lettori le previsioni nelle giornate di oggi, mercoledì 15 settembre, e domani, giovedì 16 settembre. Cosa riservano le stelle? La Luna è in quadratura e per l’Ariete si prospetta una giornata un po’ controversa per i sentimenti. Periodo buono sul lavoro, ma non prendete decisioni affrettate. Il Toro vive una profonda confusione in amore: meglio non avere il piede in due scarpe… Sul lavoro non mancano imprevisti. In questo periodo qualcuno non si è comportato bene con i Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una bella proposta. Giornata sottotono per il Cancro, colpa della Luna in opposizione: in amore potrebbero esserci dei conflitti. Non mancano polemiche sul lavoro. Oggi il Leone deve mantenere la calma e concentrarsi sul lavoro. Saturno contrario annuncia delle novità, ma prendete del tempo per riflettere. La Luna torna favorevole per la Vergine: potrete risolvere i problemi in amore. Sul lavoro è il momento giusto per avanzare richieste.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox oggi la Bilancia è stanca e nervosa, forse è colpa della Luna dissonante. Sul lavoro ci sono dubbi, non prendete decisioni affrettate. Lo Scorpione deve difendere la sua storia d’amore. Non esagerate sul lavoro, avete bisogno di ritrovare energia. Nuovi incontri in vista per i nati sotto il segno del sagittario. Sul lavoro, dopo una fase molto difficile, potete ripartire alla grande. La Luna è nel segno del Capricorno e dona saggezza. Anche Venere è favorevole e permetti di risolvere le piccole incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, state per far partire un nuovo progetto. L’Acquario risente di alcune preoccupazioni familiari. Sul lavoro avete buone idee da portare avanti. Giornata positiva in amore per i Pesci. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a progettare il futuro per non restare indietro.

