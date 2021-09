Oroscopo Paolo Fox previsioni 16-15 settembre 2021/ Pesci e Vergine al top in amore

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 16-17 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle nelle giornate di oggi, giovedì 16 settembre, e domani, venerdì 17 settembre? La giornata inizia sottotono per l’Ariete, ma già nel pomeriggio è previsto un recupero. Sul lavoro, fate le cose con calma e cercate di non perdere tempo. Per il Toro è arrivato il momento dii risolvere alcune crisi in amore, non incrementale con polemiche inutili. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le complicazioni. La Luna entra nel segno dei Gemelli, portando emozioni piacevoli. Novità in arrivo per chi è single da tempo. Sul lavoro evitate le discussioni. La giornata di oggi porta miglioramenti e serenità nei sentimenti per il Cancro, lasciando alle spalle la tensioni delle ultime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate fretta. Situazione delicate per quanto riguarda i sentimenti per il Leone. Sul lavoro è arrivato il momento di rimboccarsi le mani. Favoriti i sentimenti per la Vergine. Mettetevi in gioco sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox oggi la Bilancia sarà nervosa e tesa: prudenza in amore. Cambiamenti in arrivo sul lavoro: fatevi trovare pronti! Situazione astrologica interessante per i sentimenti dello Scorpione: approfittatene! Sul lavoro dovete avere più pazienza. Il Sagittario deve prestare attenzione ai nuovi incontri. Sul lavoro rimboccatevi le maniche. Fine settimane interessante per il Capricorno per quanto riguarda i sentimenti: siate intraprendenti! Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare qualcosa. La giornata di domani sarà un po’ controversa per l’Acquario per quanto riguarda i sentimenti. Capitolo lavoro: ultimamente avete speso oltre il previsto. Buono notizie per i Pesci: l’aspetto planetario di Venere e della Luna è molto intrigante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti i nuovi progetti.

