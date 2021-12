Oroscopo Paolo Fox previsioni 16-17 dicembre 2021/ Ariete al top, Bilancia sottotono

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 16-17 dicembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle nelle giornate di oggi, giovedì 16 dicembre, e domani, venerdì 17 dicembre? Buone notizie in amore per l’Ariete: le prossime tre giornate saranno favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti in arrivo entro la primavera. La giornata di domani sarà positiva in amore per il Toro: la Luna è nel segno e darà una mano. Per quanto riguarda il lavoro, Marte non è più contrario. Novità in arrivo in amore per i Gemelli a partire da domani, 16 dicembre 2021. Situazione positiva anche sul lavoro. La giornata i oggi sarà positiva in amore peri Cancro. Sul lavoro attenzioni agli accordi. Il Leone deve evitare discussioni e scontri, la stanchezza fisica si farà sentire anche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata è un po’ sottotono. Se volete chiarire qualcosa fatelo entro il 22 del mese. Per la Vergine è un buon momento per l’amore con Mercurio favorevole. Per quanto riguarda il lavoro iniziate a fare progetti in vista del nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi è un po’ sottotono per la Bilancia. In amore è arrivato il momento di rivedere alcuni rapporti. Attenzione alle finanze. Lo Scorpione deve fare attenzione in amore, la Luna è opposta. Anche sul lavoro non mancheranno polemiche. Le giornate di venerdì e sabato saranno un pochino agitate in amore per il Sagittario: attenzione! Sul lavoro è il momento di mantenere la calma. Giornata positiva per il Capricorno la Luna è in buona aspetto e influenza positivamente le emozione. Mercurio nel segno favorisce le intuizioni sul lavoro. L’Acquario ha la Luna contraria: occorre prudenza in amore. Sul lavoro le cose vanno un po’ a rallentatore. È il momento di dare un’accelerata in vista del nuovo anno. Per i Pesci è arrivato il momento di parlare con il proprio partner. Separate lavoro da vita privata.

