Oroscopo Paolo Fox, previsioni 16-17 luglio/ Oggi e domani: Ariete top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 16-17 luglio oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox, per oggi e domani, ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top. Ariete: ci potrebbero essere degli incontri a livello sentimentale molto interessanti. Il periodo è da considerarsi di crescita anche per quanto riguarda il lavoro. Da domani ci sarà anche una Luna favorevole che darà una mano in più. Gemelli: si è carichi di energia positiva e questo rafforza chi è già in coppia. Anche sul lavoro le cose possono andare decisamente al di sopra delle aspettative.

Cancro: ci vorrebbe maggiore organizzazione sul campo del lavoro. Da domani ci sarà una Luna in ottimo aspetto. Sono favoriti gli studenti e chi invece ha dei progetti importanti per il mese prossimo. Leone: il segno deve capire che il periodo è maturo per quanto riguarda occasioni professionali. Da domani ci sarà un cielo ancor più promettente. Non si deve esagerare sul lavoro. Scorpione: la Luna è nuovamente favorevole. Da domani ci sarà anche un Mercurio interessante e in grado di regalare qualcosa di importante a livello professionale.

I segni flop secondo le previsioni di Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop. Toro: il segno è pronto a un cambiamento di rotta per quanto riguarda il lavoro, domani ci saranno novità positive anche in amore. Vergine: per alcune coppie questa sarà una giornata di verifica anche se nelle prossime 24 ore il segno sarà piuttosto stanco. Per le coppie maggiormente rodate potrebbe essere un momento particolare. Bilancia: sul lavoro non c’è grande concentrazione e questo può portare a vivere delle complicazioni. Già da domani qualcuno potrebbe anche decidere di prendere un’altra strada.

Sagittario: la Luna rimane opposta in una fase da considerarsi conflittuale. Già da domani ci potrebbero essere delle reazioni nervose per un segno che continua a sentirsi stanco. Capricorno: questo è un periodo molto interessante. Da domani ci saranno però delle complicazioni. Nel pomeriggio ci si potrebbe trovare di fronte a dei momenti non di facilissima lettura. Pesci: la Luna continua ad essere contraria in un momento che porta via moltissime forze. Nelle prossime 24 ore la Luna continua ad essere opposta e potrebbe generare stanchezza. Alcune persone si potrebbero perdere di vista.

