Oroscopo Paolo Fox, previsioni 16 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, martedì 16 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. Questa situazione astrologica sembra promettere grossi vantaggi, permettendo di sviluppare grandi progetti per il futuro e di riscoprire l’importanza di alcuni sentimenti. Dopo le grandi difficoltà vissute negli ultimi tempi, finalmente sembra possibile contare su una buona ripartenza che riuscirà a concretizzarsi a breve. Favorito l’amore e i sentimenti..

Veniamo quindi al segno del Leone. L’inizio di questo Febbraio potrebbe aver portato qualche difficoltà, spingendo qualcuno a mettere in dubbio alcuni progetti. La presenza di numerosi pianeti in opposizione invita a liberarsi di persone e percorsi non prioritari, in favore di nuovi riferimenti.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. Queste giornate invitano a guardare al futuro con rinnovato interesse, concentrando le proprie energie su nuovi importanti progetti. L’ottimismo di queste ore potrebbe aiutare a ritrovare anche l’energia necessaria per dedicarsi ad un sentimento, aiutando a recuperare il tempo perduto a causa delle tensioni passate.

