Oroscopo Paolo Fox previsioni 17-18 settembre 2021/ Gemelli e Vergine al top in amore

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 17-18 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle nelle giornate di oggi, venerdì 17 settembre, e domani, sabato 18 settembre? Buone notizie in amore per l’Ariete: la Luna sarà favorevole e Venere non sarà più contraria. Resta però un po’ di nervosismo. Sul lavoro dovete cercare di risolvere i problemi con calma. In questo periodo il Toro fa fatica a mantenere la calma: cercate di essere più pazienti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la fretta è sempre cattiva consigliera. I Gemelli hanno la Luna dalla loro parte: potrete recuperare in amore. Sul lavoro cercate di evitare le discussioni. La Luna non è più in opposizione per il Cancro: domenica sarà la giornata giusta per lasciarsi andare alle emozioni. Sul lavoro valutate con attenzioni le nuove possibilità. Per il Leone sono arrivo dubbi in amore: evitate polemiche e conflitto. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la calma e il sangue freddo davanti agli imprevisti. Buona giornata in amore per la Vergine: scoppia la passione! Sul lavoro, fate più attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per la Bilancia sono in arrivo dei cambiamenti nel cielo. Luna, Giove e Saturno saranno dalla vostra parte, ma in amore non esagerate. Nuovi incontri sul lavoro. Giornata sottotono per i sentimenti per lo Scorpione, sul lavoro è meglio evitare le discussioni. Per il Sagittario è la giornata giusta per lasciarsi andare all’amore e alle belle emozioni, è la giornata giusta per farlo al meglio. Sul lavoro potreste trovarvi a prendere una decisione importante per il futuro. Buone notizie per il Capricorno: fine settimana intrigante per i sentimenti. Sul lavoro, meglio essere positivi: domenica prendetevi tempo per riflettere. Giornata controversa per l’Acquario sopratutto per quanto riguarda i sentimenti: prima del 7 ottobre vi conviene chiarire ogni cosa. Sul lavoro soffrite di monotonia. Per i Pesci è meglio lasciare le storie d’amore finite nel passato. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma entro la fine dell’anno dovrete prendere una decisione difficile.

