Oroscopo Paolo Fox, previsioni 17 febbraio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, con la consueta la rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal segno del Toro. Dopo alcune giornate pesanti, ora sembra essere necessario recuperare un po’ di energia per riuscire a dedicarsi a nuovi progetti. Le grandi polemiche che potrebbero aver toccato l’amore sembrano scemare, lasciando spazio ad un discreto recupero.

Vergine. Questa settimana sembra portare qualche responsabilità in più sul piano lavorativo, destando critiche e tensioni. I numerosi impegni di questo periodo non mancheranno di portare risultati, ma la fatica sembra farsi sentire. Attenzione a non lasciare in secondo piano i sentimenti, altrimenti il prossimo fine settimana potrebbe veder nascere qualche piccolo conflitto.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox con l’ultimo dei segni di Terra: il Capricorno: queste settimane sembrano porre al centro degli interessi di questo segno la sfera economica: un grande progetto potrebbe aver bisogno di alcune risorse difficilmente reperibili. Attenzione a non far ricadere in amore questo desiderio di garanzie.



