Oroscopo Paolo Fox, previsioni 18 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. Nonostante le tanto attese soddisfazioni sembrino farsi desiderare, è già possibile avvertire la sensazione che alcune situazioni stiano migliorando. Il desiderio di confrontarsi con nuovi progetti sembra spingere molti ad immaginare nuove situazioni lavorative. Giornata utile per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Veniamo quindi al segno del Leone. Queste settimane sembrano veder nascere alcuni dubbi importanti legati ad alcuni nuovi progetti che sembrano non andare come sperato. L’orgoglio che contraddistingue i nati sotto questo segno e alcune tensioni provenienti dall’esterno potrebbero creare un po’ di nervosismo.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. Queste giornate vedono una Luna in opposizione capace di compromettere parzialmente una grande energia, ma la situazione generale continua a dimostrarsi molto feconda. Questo momento invita a sviluppare nuove iniziative senza porsi limiti, lasciandosi guidare dalle proprie emozioni. Giornate positive anche per recuperare un sentimento.



