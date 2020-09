Oroscopo Paolo Fox, previsioni 19-18 settembre 2020/ I segni fortunati in amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 18-19 settembre: amore

L’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani ci porta ad analizzare il campo dell‘amore. Ariete: ci vuole molta pazienza dal punto di vista dell’amore. Presto si potranno avanti dei nuovi progetti interessanti. Ci sarà grande voglia nei prossimi giorni. Toro: il segno non deve tirare troppo la corda, perché si potrebbe trovare a vivere delle polemiche col partner. Da domani non si dovrà più rimandare.

Leone: sono poche le sicurezze in amore. Da domani però ci saranno delle nuove dispute, si devono evitare le provocazioni. Bilancia: si è in un momento decisivo per quanto riguarda potenziali nuovi rapporti. Da domani ci sarà una possibilità da sfruttare con una Luna positiva. Scorpione: giornata per il segno molto interessante a livello sentimentale. Domani il cielo, sotto questo punto di vista, sarà intrigante. Sagittario: il segno è pronto a sfruttare un buon momento con la possibilità di decollare molto presto. Sarà importante vedere cosa accadrà.

Oggi e domani, oroscopo Paolo Fox: lavoro

E il lavoro? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: il segno può puntare molto presto a un rimborso. Da domani poi ci sarà una giornata interessante. Cancro: si è stanchi con Mercurio che infastidisce. Da domani ci saranno delle soluzioni proprio a livello professionale. Vergine: sul lavoro c’è un grande stato d’agitazione. Da domani si dovrà tenere sotto controllo un certo stato di preoccupazione.

Capricorno: si tratta di un periodo da tenere sotto controllo per quanto riguarda il lavoro. Da domani si dovrà evitare di cadere nelle provocazioni. Acquario: in questo momento si continuano a vivere delle relazioni conflittuali. Il mese di settembre potrebbe concludersi in maniera complicata. Pesci: sul lavoro ci saranno degli sviluppi molto interessanti. Da domani inoltre arriveranno consigli incoraggianti.

