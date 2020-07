Oroscopo Paolo Fox, previsioni 20-21 luglio 2020/ Oggi e domani: Scorpione top e…

Oroscopo Paolo Fox previsioni 20-21 luglio: segni al top

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox per 20-21 luglio con i segni al top. Toro: meglio non rimandare le cose a domani, l’amore va bene oggi. Ci potrebbe essere un piccolo calo, ma anche domani i sentimenti andranno bene. Attenzione all’agitazione che è sempre presente. Cancro: la Luna continua ad essere nel segno. Venerdì prossimo arriverà una Venere molto intrigante. Dal punto di vista professionale questa sarà una giornata di grande recupero.

Leone: il Sole nel segno entrerà dal 22 luglio. Si vivono dei sentimenti intriganti, ma a livello economico alcune cose potrebbero essere preoccupanti. Si potrebbe fare fatica a se ci si lancerà in nuove sfide professionali. Vergine: la Luna rimane favorevole ance se si potrebbe essere un po’ polemici. Le opportunità che arriveranno presto regaleranno un cambio di passo. L’amore non manca di certo. Scorpione: c’è voglia di spingersi verso cose nuove. In questo momento c’è grande fermento. Da domani però tornerà agitazione con ostacoli che si potranno comunque superare. Pesci: in amore questa sarà una giornata interessante. La professione chiede davvero molto tempo. Domani non ci si dovrà arrabbiare. Alcuni cercano nuovi impegni.

I segni flop

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop. Ariete: a livello di storie d’amore si è in crisi. Alcune provocazioni possono rendere tutto più complicato. Alcune proposte potrebbero essere sottovalutate e non si deve. Da domani in amore le cose potrebbero andare meglio. Gemelli: si può parlare d’amore in questo momento. Si potrebbe dover affrontare un grande imprevisto sul lavoro. Ma da domani ci saranno delle novità in merito. Bilancia: per situazioni contingenti potrebbero esserci dei conflitti. Sul lavoro attenzione perché ci sarà grande fatica da fare. Da domani ci saranno ulteriori scontri.

Sagittario: ci si deve allontanare da chi crea delle difficoltà. Il problema della stanchezza inizia a farsi sentire. Da domani la Luna sarà molto positiva, ma sul lavoro rimangono dei dubbi. Capricorno: la Luna rimane opposta e questo porterà a dei contrasti. Sul lavoro ci saranno delle difficoltà. Da domani la Luna sarà comunque positiva. Acquario: si è tranquilli con sentimenti interessanti, ma si devono evitare gli scontri. Ci potrebbero essere dei cambiamenti. La Luna da domani sarà in opposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA