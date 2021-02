Oroscopo Paolo Fox, previsioni 20 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, sabato 20 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. La Luna favorevole sembra regalare a queste giornate qualche interessante occasione per riscoprire la propria emotività. In queste ore si potrebbe riscoprire un sentimento o fare nuove interessanti conoscenze. Incontri favorevoli e importanti riappacificazione potrebbero interessare queste ore.

Veniamo quindi al segno del Leone. Tra oggi e domani sarà possibile contare su un po’ di energia in più, necessaria per riscoprire l’amore prima che Marzo possa complicare alcune situazioni. Chi si è trovato a vivere una crisi, con l’arrivo di Marzo potrà contare su alcune buone opportunità per rimettersi in gioco.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. Una Luna opposta sembra segnalare la presenza di alcune privazioni che potrebbero far nascere qualche tensione. Specialmente se si ha a che fare con persone limitanti, qualcuno potrebbe ribellarsi dando origine a un conflitto.



