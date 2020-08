Oroscopo Paolo Fox, previsioni 21-22 agosto/ Scopri i segni al top e quelli in crisi

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top tra oggi e domani. Toro: c’è grande energia, nonostante non manchi agitazione in questo momento. Da domani ci sarà un calo con possibile polemiche sul lavoro. Leone: ci si apre a una nuova settimana molto promettente. Si deve stare attenti con i soldi. Da domani ci sarà voglia di vivere vicino alla persona che si ama. Vergine: ci sono delle complicazioni in questo momento. Sicuramente sul lavoro è un periodo favorevole, ma da domani si rimetteranno in moto alcune situazioni legate anche all’amore.

Sagittario: il segno è stanco in questo momento, presto arriveranno delle chiamate. Nelle prossime ore si potrebbero chiarire alcune cose in amore. Capricorno: i nuovi incontri saranno molto positive grazie a un Giove in ottimo aspetto. Sul lavoro si devono gestire le cose bene. Da domani ci potrebbero essere incomprensioni. Acquario: si lavora verso nuove possibilità. Si cerca di andare lontano con possibilità e voglia di raggiungere traguardi. Da domani inizierà un fine settimana molto interessante.

Previsioni 21-22 agosto 2020: segni flop

Soffermiamoci ora sui segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox tra il 21 e il 22 agosto. Ariete: la Luna è opposta e rischia di creare problemi, ma bisogna stare attenti a non sottovalutare gli incontri anche perché c’è da dire che da domani ci sarà un ritorno di energia. Gemelli: si devono evitare le polemiche, cercando di gestire i soldi con attenzione. Da domani si ritroverà la passione. Bilancia: si vivono dei piccoli disagi, ma bisogna capire che i progetti non sono bloccati. Nelle prossime 24 ore ci saranno da andare a chiarire alcune situazioni.

Cancro: non si deve evitare di fare attenzione per quanto riguarda l’amore. Si è molto stanchi. Da domani si dovranno soppesare le emozioni e le parole. Scorpione: l’amore si deve tenere sotto controllo con alcuni progetti verso il futuro da verificare. Da domani si accenderà nuovamente l’energia. Pesci: bisogna stare attenti al mattino, con la ricerca di opportunità importanti a livello professionale. Da domani ci sarà un po’ di disagio.

