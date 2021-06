Oroscopo Paolo Fox, previsioni 21-27 giugno 2021/ Classifica, segni flop: bilancia…

Oroscopo Paolo Fox dal 21 al 27 giugno 2021: la classifica settimanale

Cosa prevedono le stelle per la settimana dal 21 al 27 giugno? A svelare le previsioni è l’oroscopo Paolo Fox che, sul settimanale DiPiù Tv fornisce alcuni consigli per affrontare la nuova settimana. Tra tutti i segni zodiacali, l’ariete, il cancro, la vergine, la bilancia, il capricorno e l’acquario vivranno una settimana sottotono, ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle? Quali segni dovranno fare attenzione alla sfera sentimentale ed economica? Andiamo a scoprire i consigli di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: settimana sottotono per ariete, cancro e vergine

Settimana complicata in amore per i nati sotto il segno dell’ariete. C’è chi non riesce a dimenticare il passato e fa fatica a lasciarsi andare a nuove emozioni. Disagi anche sul lavoro per chi non è ancora riuscito a raggiungere gli obiettivi che aveva in testa. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i cancro continua ad essere pessimista e a non dimenticare il passato nonostante ci siano le condizioni per lasciarsi andare all’amore. Sul lavoro, novità in arrivo, ma ci sarà da aspettare ancora qualche mese. La vergine continua a non essere molto interessata all’amore pensando unicamente alla carriera. Sul lavoro arriveranno delle novità, ma sarà importante evitare delle discussioni.

Giorni poco favorevoli per bilancia, capricorno e acquario

I nati sotto il segno della bilancia vivranno una settimana piuttosto agitata in amore. Chi ha affrontato una separazione avrà tuttavia la possibilità di riprendersi grazie all’estate. Qualche dubbio sul lavoro e chi ha un’attività indipendente dovrà ripartire da zero. Il capricorno non sa cosa fare in amore. E’ un periodo decisamente confuso perchè non sai cosa fare e non sei in grado di scegliere tra un’avventura o un’amicizia. Secondo l’oroscopo Paolo Fox insoddisfazione anche sul lavoro dove sentirai l’esigenza di cambiare anche se, forse, sarà necessario essere molto cauti. Infine, i nati sotto il segno dell’acquario non vivranno una settimana particolarmente fortunata in amore. Non ci sono, infatti, grandi novità in arrivo. Sul lavoro, invece, fate attenzione alle spese.

