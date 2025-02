Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del 21 febbraio: cosa accadrà?

Nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi venerdì 21 febbraio 2025 non mancheranno diverse sorprese e colpi di scena dal punto di vista astrologico. Dall’Ariete e ai suoi nuovi progetti fino ai Gemelli, scopriamo cosa potrà accadere in questa giornata che darà il via al fine settimana:

ARIETE: c’è tanta voglia di realizzare i bei progetti che avete in mente adesso, avete delle opportunità da sfruttare e molto dipende dalla vostra posizione. Cercate di essere prudenti quando utilizzate le parole.

TORO: arrivate da un bel periodo, vi siete tolti diverse soddisfazioni, cercate di non prendere delle iniziative che non sembrano competervi. Fate definire i vostri tempi, se avete delle questioni in ballo non attendete più del dovuto.

GEMELLI: la Luna in opposizione non sembra rendervi giustizia in questa fase, ci sono dei punti di riferimento che sembrano essere cambiati per voi. Un nuovo avvenimento potrebbe farvi cambiare passo.

Previsioni oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2025: Cancro ha l’amore in bilico?

Sempre dal punto di vista degli astri potrebbe andare in scena qualche nuovo cambiamento, stando alle previsioni oroscopo Paolo Fox, anche i nati sotto il segno del Cancro vivranno una giornata non priva di colpi di scena.

CANCRO: secondo l’oroscopo Paolo Fox in questa fase siete più sensibili che mai, scappate se qualcuno vi sembra che non ve la stia contando giusta. Vivete dei momenti di disagio che saranno superati solamente con il dialogo.

LEONE: se in passato avete avuto dei problemi legali, adesso potrete ripartire con un passo da vincitori. Febbraio può ancora regalarvi dei momenti importanti, sfruttate il periodo.

VERGINE: qualche pensiero derivante dal passato sembra avervi un po’ infastidito, non ha senso assumervi delle responsabilità che non avete. L’aver rinunciato a qualcosa non deve essere visto come una sconfitta.