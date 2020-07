Oroscopo Paolo Fox, previsioni 22-23 luglio/ Oggi e domani: Leone, e Cancro al top…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 22-23 luglio oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani ci porta ai segni al top. Ariete: a livello sentimentale le cose miglioreranno giorno dopo giorno, con la possibilità che nei prossimi giorni possano anche nascere delle storie. Il Sole aiuterà ancora in amore anche domani. Sul lavoro si devono far valere i propri propositi. Cancro: c’è bisogno di vivere l’amore con grande passione. Si deve fare attenzione però a quello che accade sul lavoro. La giornata di domani sarà molto interessante per l’amore. Sul lavoro ci saranno delle evoluzioni.

Leone: in amore arriveranno presto delle novità, ma alcuni hanno grande bisogno di programmare il futuro. Le relazioni lunghe sono quelle che avranno più giovamenti soprattutto da domani. Sagittario: in amore e lavoro le cose vanno bene, con grande forza da utilizzare. Domani però si sarà un po’ polemici con qualche ripensamento.

Toro, Gemelli e Vergine: i segni flop

Ecco i segni flop di 22 e 23 luglio leggendo l‘oroscopo di Paolo Fox. Toro: il consiglio per questi giorni è di non stancarsi troppo e di evitare di litigare. Domani poi ci sarà il tempo per chiarirsi in amore con gli altri. Gemelli: scelte da compiere in questo momento in cui si può contare dell’aiuto fermo della Luna. Da domani però attenzione a perdere la pazienza, con la possibilità magari di lanciarsi a livello professionale. Vergine: in amore si vive un po’ di tensione. Ci potrebbero essere degli scontri sul lavoro. Da domani la Luna sarà nel segno e questo rende necessario imporsi col peggio ormai lasciato alle spalle.

Bilancia: si devono evitare problemi a livello professionale. La giornata di domani sarà molto importante per quanto riguarda i contatti. Si potrebbe discutere a livello burocratico. Scorpione: questi in amore sono dei giorni controversi, ma non ci si deve arrabbiare. Sul lavoro ci saranno dei ritardi e domani andrà anche peggio. Capricorno: si vive un periodo di grande agitazione che si deve assolutamente superare. Ci sono delle novità da prendere in analisi con la Luna che rimane in ottimo aspetto. Acquario: la Luna rimane opposta. Sul lavoro però si vive un buon recupero. Da domani in amore ci saranno dei vantaggi. Pesci: non si è in grande forma con il fisico che regala dei problemi. Anche sul lavoro c’è qualche punto interrogativo di troppo. Nelle prossime 24 ore poi ci sarà anche la Luna opposta a creare problemi.

