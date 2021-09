Oroscopo Paolo Fox previsioni 22-23 settembre 2021/ Le stelle sorridono al Leone

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 22-23settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle nelle giornate di oggi, mercoledì 22 settembre, e domani, giovedì 23 settembre? L’Ariete sta vivendo una situazione delicata sotto tanti punti di vista: prudenza sia in amore sia sul lavoro. Anche il Toro deve cercare di mantenere la calma e agire con cautela. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la concentrazione per non cadere in qualche errore. Continua il periodo di crisi dei Gemelli: mantenete la calma perché state comunque trovando il vostro equilibrio. Rimboccatevi le maniche! I nati sotto il segno del Cancro devono evitare le polemiche. Sul lavoro ci sono questioni da risolvere il prima possibile. La giornata si prospetta positiva per il Leone: dopo un periodo difficile le stelle tornano a sorridervi. L’ultima parte del mese di settembre potrebbe rivelarsi propizia per quanto riguarda i sentimenti della Vergine: presto le cose miglioreranno!

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021/ Cancro, Leone e Vergine tra amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi sarà molto delicata per la Bilancia: ci sono molti impegni da portare a termine, cercate di capire quali sono le priorità. Nei prossimi giorni sarete chiamati a prendere una decisione importante. Grazie all’influsso di Venere i sentimi volano alti per lo Scorpione. Sul lavoro non intestarditevi sulle cose che vi infastidiscono. Giornata positiva per il Sagittario, che sta vivendo un periodo ricco di opportunità. Bene anche l’aspetto emotivo: se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti! Luna dissonante per il Capricorno: attenzioni ai rapporti con il partner. Attenzione sul lavoro. Periodo positivo per l’Acquario per quanto riguarda il lavoro: portate avanti i vostri progetti. Attenzione alle discussioni con il partner. Qualche problema di coppia per i Pesci: l’unica soluzione è parlare e chiarire. Attenzione al denaro. Sul lavoro è un periodo poco produttivo.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, VergineOroscopo Paolo Fox, oggi 19 settembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA