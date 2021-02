Paolo Fox, oroscopo settimanale 22-28 febbraio 2021/ Classifica, i segni flop: dal Toro al Leone

Cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 febbraio per i segni zodiacali? Chi riceverà gradite sorprese e chi, invece, dovrà muoversi con più cautela? A dare delle indicazioni sull’andamento dei prossimi giorni per i segni zodiacali è l’astrologo più famoso della televisione italiana. Paolo Fox, attraverso le previsioni pubblicate sul settimanale Di Più e quelle dell’App astri, svela come sarà la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox: giornate difficili per l’ariete, toro e leone?

Per i nati sotto il segno dell’ariete, sarà una settimana particolare nel corso della quale dovranno evitare discussioni in amore. Per le relazioni più difficili da portare avanti, tuttavia, ci sarà la possibilità di trovare una soluzione. Settimana stancante secondo l’oroscopo Paolo Fox sul lavoro, ma ci sono nuovi progetti a cui lavorare. Per il toro è arrivato il momento di decidere se portare avanti o meno una relazione. Concreto il rischio di discussioni. Sul lavoro sarà necessario non lasciare nulla al caso e tenere sotto controllo soprattutto il settore finanziario. Come sarà, invece, la settimana per i nati sotto il segno del leone? Dopo aver superato tante difficoltà nel lavoro dedicando poco tempo all’amore, è arrivato il tempo di lasciarsi andare anche se c’è ancora parecchia confusione.

Che settimana sarà per i nati sotto il segno della vergine, sagittario e capricorno secondo Oroscopo Paolo Fox?

Settimana sfavorevole per l’amore per i nati sotto il segno della vergine ancora single. Prima di lasciarsi nuovamente andare a tale sentimento, sarà necessario aspettare ancora qualche settimana. Settimana complicata secondo l’oroscopo Paolo Fox anche sul lavoro. Tutto sembrerà difficile da raggiungere e gli impegni non mancheranno. Il sagittario dovrà fare chiarezza nel proprio cuore mentre sul lavoro ci potrebbero essere non solo dei cambiamenti, ma anche più impegni del solito. Infine, serà una settimana particolare per nati sotto il segno del capricorno ai quali Paolo Fox consiglia di lasciarsi andare un po’ di più in amore mentre sul lavoro non è da escludere qualche piccola discussione.



