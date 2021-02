Oroscopo Paolo Fox, previsioni 22 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. Dopo un 2020 particolarmente pesante molti potrebbero avvertire un grande desiderio di ripartire e di rimettersi in gioco. Questo periodo sembra regalare una buona forza e qualche opportunità interessante, sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale, ma tra oggi e domani potrebbe farsi sentire un po’ di pressione dovuta ad alcune questioni da risolvere.

Veniamo quindi al segno del Leone. Questo mese sembra aver portato via alcune certezze, provocando un po’ di malumore. I cambiamenti avvenuti nelle ultime settimane potrebbero aver imposto alcune scelte difficili da accettare, ma presto si potrà apprezzare un miglioramento.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti potrebbe portare qualcuno ad invischiarsi in situazioni complicate da gestire, trovandosi presto a vivere qualche difficoltà. Queste giornate invitano a riconsiderare alcune relazioni, mettendo in dubbio un rapporto.

