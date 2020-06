Oroscopo Paolo Fox, previsioni 23-24 giugno/ Gemelli top e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 23-24 giugno: i segni top

Ecco i segni top dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani, 23-24 giugno. Gemelli: già da oggi ci sarà una Luna favorevole che potrebbe regalare delle soddisfazioni. Alcuni potrebbero decidere di cambiare strada e magari lavoro. Non si deve tornare a rimpiangere il passato, ma sempre guardare verso il futuro con uno sguardo proiettato a ottimi risultati. Cancro: il cielo è molto interessante e proprio per questo potrebbe dare dei problemi, magari non colmando le aspettative che ci si è posti. La Luna è positiva. Si deve agire sempre e comunque con grande calma, senza rischiare e fare il passo più lungo della gamba.

Leone: la Luna è pronta a entrare nel segno e spiega di evitare di andare di fretta. Si potrebbe fare presto una scelta dal punto di vista professionalità. Anche domani ci sarà una Luna intrigante che fa capire come affrontare alcuni problemi sul lavoro. Scorpione: in amore il momento è molto nebuloso. Anche per il resto ci sono dei problemi visto che le spese continuano ad essere troppe. Sole e Mercurio sono favorevoli, mentre la Luna risulta dissonante. Presto potrebbero arrivare delle risposte dal punto di vista professionale.

I segni flop dell’oroscopo

Ora soffermiamoci sui segni flop sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: il segno si sente in un momento di grande pressione. Nelle prossime ore potrebbero salire anche dei dubbi per quanto riguarda le storie d’amore. Non si deve mai rimandare nulla. Si deve avere la forza per affrontare le cose. Toro: si deve rimanere prudenti. Sul lavoro qualcosa cambia. Da domani possono iniziare delle situazioni interessanti anche se la Luna rimarrà opposta. Sul lavoro ci saranno delle intriganti novità verso il futuro. Vergine: il segno si concentra sul lavoro in questo momento. Il cielo rimane confuso e questo potrebbe far perdere le staffe. In questo momento il segno capisce di essere meno disponibile al dialogo, allora si rimarrà in silenzio per evitare di litigare.

Bilancia: in amore ci sono delle esitazioni e proprio per questo non si deve rischiare di cadere nel panico. C’è grande voglia di rilancio e di recuperare il tempo perduto. Domani ci sarà una crescita esponenziale. Sagittario: il segno è alla ricerca di sicurezze, di una certa stabilità. Serve essere pazienti soprattutto a livello professionale. Luglio sarà un mese complesso da affrontare giorno dopo giorno. Sul lavoro potrebbero esserci delle difficoltà. Capricorno: si vive un momento di grande stress. Per questo è bene alla fine fare buon viso a cattivo gioco almeno sul posto di lavoro, onde evitare discussioni che porterebbero a rendere tutto ulteriormente pesante. Nella giornata di domani ci potrebbero essere ulteriori battibecchi. Acquario: il segno si può trovare a vivere qualche problema. Forse è il caso di gestire tutto con precisione, evitando dubbi in amore. Questo momento può portare il segno a vivere delle complicazioni sul lavoro. Pesci: sul lavoro si deve rimanere fermi, evitando di agitarsi eccessivamente. Nelle prossime 24 ore si potrebbero dover gestire delle preoccupazioni. Non si deve arrivare al dunque, ma temporeggiare.



