Oroscopo Paolo Fox previsioni 23-24 settembre 2021/ Gemelli in recupero, Bilancia…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 23-24 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle nelle giornate di oggi, giovedì 23 settembre, e domani, venerdì 24 settembre? L’Ariete sta vivendo un momento positivo in amore, sopratutto chi è single e ha voglia di rimettersi in pista. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di ripartire alla grande. La Luna regala belle emozioni al Toro. Sul lavoro se dovete prendere decisioni importanti non abbiate fretta. Giornata di recupero in amore per i Gemelli: se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, è il momento giusto per chiarire. In arrivo un weekend ricco di passione ed emozioni, con la Luna nel segno. Giornata positiva anche per il Cancro. Sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti momentanei. La giornata di oggi potrebbe essere caratterizzata da qualche discussioni in amore per il Leone. Sul lavoro, fate attenzione ai colleghi invidiosi. Giornata favorevole per la Vergine grazie alla Luna nel segno: sentimenti al massimo!

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi per la Bilancia sarà all’insegna di qualche discussione in amore. Sul lavoro è il momento di farvi avanti. Giornata agitata in amore per lo Scorpione: cercate di chiarire subito con il partner se c’è stato qualche malinteso. Sul lavoro dovete trovare dei compromessi. Le stelle favoriscono i sentimenti del Sagittario: approfittatene se siete single da tempo. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove proposte da valutare senza fretta. Per il Capricorno è arrivato il momento di lasciarsi andare ai sentimenti: non abbiate paura! Sul lavoro c’è bisogno di più concretezza. Tensione in amore per l’Acquario: attenzione a non mettere troppo a dura prova la vostra relazione. Sul lavoro evitate le polemiche. I Pesci vivono un momento piatto in amore. Sul lavoro: serve sempre un po’ di diplomazia.

