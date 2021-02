Oroscopo Paolo Fox, previsioni 23 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, martedì 23 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. Questa giornata potrebbe veder nascere qualche disagio sul piano fisico, ma per quanto riguarda il futuro potrebbe aprire la strada a delle buone opportunità. Il prossimo futuro aiuterà a realizzare molti progetti, ma ora è il momento di riuscire a capire su quali iniziative è il caso di investire. Attenzione a non lasciarsi trasportare da situazioni non più valide.

Veniamo quindi al segno del Leone. Le ultime tre settimane potrebbero aver causato qualche difficoltà, ma ora è necessario riuscire a lasciarsi alle spalle le problematiche più invalidanti per riuscire a pensare al futuro. I cambiamenti avvenuti verso la metà di Febbraio porteranno nuova serenità.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. Il fine settimana potrebbe costringere qualcuno ad affrontare il partner, portando alla luce le tensioni che sembravano essere state superate. Nonostante i dubbi legati alla situazione sentimentale, sta per aprirsi una fase molto promettente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA