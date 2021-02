Oroscopo Paolo Fox, previsioni 24 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. La giornata di oggi sembra regalare un po’ di nervosismo, utile per liberarsi di tutte quelle situazioni che sembrano aver appesantito gli ultimi mesi. Questo periodo potrebbe portare una grande rivincita, ma sarebbe bene prestare attenzione a non dire cose che non si pensano. Prudenza nei rapporti con Scorpione e Toro.

Veniamo quindi al segno del Leone. Un transito lunare piuttosto positivo aiuterà a liberarsi delle tensioni che ultimamente sembrano aver creato qualche problematica. L’inizio di Febbraio potrebbe essersi rivelato difficile, ma adesso sembra essersi avviato un cambiamento interessante che restituirà valore. Buone occasioni anche sul piano sentimentale, grazie ad una Venere che da domani non sarà più opposta.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. Riuscire a mantenere alcuni rapporti stimolanti, e cercare di circondarsi di persone ricche di interessi diversi potrebbe aiutare a vincere il senso di noia e insoddisfazione che ciclicamente sembra ripresentarsi, e la giornata di oggi sembra poter dare un contributo notevole. Favorite le nuove conoscenze.



