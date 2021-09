Oroscopo Paolo Fox, previsioni 25-26 settembre 2021/ Ariete in crisi, Toro in salita

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi per il 25 settembre 2021

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox, pronto a svelare ai lettori cosa riservano le stelle nelle giornate del 25 e 26 settembre. Partiamo subito col svelare cosa accadrà oggi ai vari segni secondo il noto astrologo. Iniziamo l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox con l’Ariete che si troverà ad affrontare giorni stressanti e stancanti. Bisogna mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox anche per il Toro non è un giorno facile: un po’ di difficoltà vi metteranno sotto stress, abbiate pazienza! Il Gemelli, dopo qualche giorno complicato, ritrova la serenità sia sul lavoro che nell’amore. Un po’ di tensioni nella coppia oggi per il Cancro, probabilmente per il fatto che dovrete lavorare anche nel fine settimana. Incontri importanti per il Leone che vive un bel periodo per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Vergine

Continuiamo con il segno della Vergine che vivranno oggi una giornata positiva. L’Oroscopo Paolo Fox vi consiglia però di credere nei vostri progetti. Il segno della Bilancia può puntare sull’amore: weekend positivo! Lo Scorpione, invece, deve lasciarsi andare e rilassarsi. Cari Sagittario, finalmente ritrovate la pace e la serenità. Ottima giornata per voi! Fine settimana piuttosto sottotono, invece, per il Capricorno. L’Acquario deve riposare e staccare dagli impegni, vivendosi un po’ di relax. Sottotono il segno dei Pesci ma bene il lavoro.

Che giornata sarà domani 26 settembre 2021? L’oroscopo Paolo Fox rivela che…

Quali sono, invece, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per domani, 26 settembre? L’Ariete deve concentrarsi solo sui progetti primari e lasciare il resto se non vuole stressarsi troppo. Per il Toro questa sarà una giornata perfetta per iniziare nuove routine e abbandonarne altre. Migliora la situazione per il Gemelli, sia in amore che nel lavoro. Per il Cancro è in arrivo un’importante proposta economica, attenzione però ai conflitti in amore. Il Leone sarà in grado di risolvere alcuni problemi che lo tenevano in tensione da tempo. Bene per la Vergine, sia nel lavoro che nell’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è un momento complicato in amore per la Bilancia, che dovrà in questo senso affrontare anche altri conflitti. Serenità e calma regnano invece in amore per lo Scorpione. Molto bene questa giornata. Il Sagittario deve accettare la realtà, senza troppi fronzoli. Rilassato l’amore.

Per il Capricorno l’oroscopo Paolo Fox rivela che dovrà trovare un modo efficace per incanalare le frustrazioni durante la giornata. Acquario attenzione all’impazienza: potrebbe distruggere qualcosa di bello! Tante preoccupazioni oggi per i Pesci: non fatevi bloccare da queste!

© RIPRODUZIONE RISERVATA