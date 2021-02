Oroscopo Paolo Fox, previsioni 25 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco. Anche oggi, 25 febbraio 2021, l’Oroscopo Paolo Fox ha puntato nelle sue previsioni, nella consueta cornice Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha sottolineato l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Lo studio parte dall’Ariete: parliamo di un giovedì con una Luna molto interessante. La speranza è di essere pronti per ripartire. Se non c’è questo entusiasmo sono troppi i bagagli che ci si è caricati da un 2020 un po’ da dimenticare e non solo per quanto successo. Quello che ha scosso il mondo lo sappiamo tutti, ma dalla fine del 2019 questo segno è stato un po’ giù di corda. Non sarebbe un caso se alcuni progetti si sblocchino ora. Vale anche per le compravendite, per le trattative. Non si risolve tutto al 100%, siamo sempre soggetti al destino.

Per l’oroscopo Paolo Fox voltiamo pagina per parlare del Leone: si può contare su una Luna importante, le preoccupazioni sono state tante. C’è chi avrebbe preferito non vivere febbraio. A volte siamo refrattari ad accettare delle cose soprattutto se ci sono proposte. Queste trasformazioni possono portare nuove emozioni. L’amore può essere un buon sentimento ma va riscoperto. Si deve assaporare il gusto delle novità. Da oggi Venere non è più contraria.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

E infine per l’Oroscopo Paolo Fox dedichiamoci al Sagittario: si deve affrontare qualche piccolo problema, c’è un fastidio da superare se personale o di salute, magari familiare. C’è qualcosa da rivedere. C’è una grande necessità di guardare a un futuro migliore. Sabato e domenica cautela in amore. Le storie in crisi devono essere tutelate.



