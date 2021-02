Oroscopo Paolo Fox, previsioni 26 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox è di nuovo protagonista anche per la giornata di oggi, 26 febbraio 2021. Ora andiamo a leggere quanto sottolineato per i segni di Fuoco e cioè Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con l’Ariete: il segno può già fare dei progetti interessanti verso la Primavera anche perché da sempre questa è la stagione perfetta per lo stesso. Sono favorite le nuove emozioni in quadro astrale che si dimostra davvero molto interessante sotto diversi punti di vista. Febbraio e marzo sono i mesi migliori quindi questo è il momento dove sfruttare le occasioni per cambiare passo.

Con l’oroscopo di Paolo Fox è ora di esaminare il Leone: in questo momento si deve provare a togliere di mezzo problemi che spuntano dal passato. Se i sentimenti sono reali allora ogni problema in amore e in coppia sarà risolto, magari già nel weekend. Sul lavoro si deve evitare di smuovere troppo le acque in una situazione complessa sotto diversi punti di vista. Muoversi con maggiore cautela può portare a dei risultati non di poco conto.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

E ora andiamo al Sagittario: non ci sono delle novità in questo momento, ma c’è voglia e determinazione per rimettersi in gioco. Si deve fare attenzione se si vive una storia d’amore, si potrebbe decidere anche di ripensarci. Attenzione alle spese soprattutto se si lavora insieme a un Pesci o a una vergine. Le decisioni importanti andrebbero rinviate.



