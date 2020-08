Oroscopo Paolo Fox, previsioni 27 agosto/ Acquario, Sagittario, Capricorno e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Acquario e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista su LatteMiele, ecco due segni. Acquario: c’è grande agitazione, è un periodo di ritardi. Tutto quello che ci si è prefissi di fare pesa. C’è occhio al denaro e al conto corrente, ma non perché si è avidi. C’è l’intenzione di mettere in ordine la propria vita. In amore si deve capire qual è la vera scelta. Sarebbe importante entro novembre chiarire qualcosa che non va.

Sagittario: si è forti, ma ci sono dei momenti in cui si è sbandati sentimentalmente. Chi cerca emozioni fuori dal suo rapporto rischia un po’, lo sa chi ha vissuto due storie contemporanee nella prima parte dell’anno. Dicembre sarà il mese del grande recupero, fino allora si deve stabilire cosa fare. In amore contano le scelte sempre più sagge fino a settembre.

Capricorno e Gemelli, oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci su altri due segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: il segno è ragionevole, ma non del tutto contento di come stanno andando le cose. Chi deve fare una scelta che porta un cambiamento è preoccupato. Le lontananze non sono solo legate alla distanza, a volte sono psicologiche. C’è bisogno di chiarezza. Se qualcuno ha fatto arrabbiare prima di settembre non si perdona.

Gemelli: il segno è agitato da ieri, però è una condizione di vita per il segno a parte il periodo particolare. Il tema della casa per i cambiamenti sarà dominante per quelli tra i 20 e i 40 anni. Alcuni dovranno prendere una decisione drastica. Si è polemici.

